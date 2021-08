La princesse Eugénie pourrait ramener son «cousin préféré» le prince Harry au Royaume-Uni – «Peacemaker» | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé aux États-Unis l’année dernière lorsqu’ils ont cessé d’être des membres actifs de la famille royale. Cependant, les experts royaux pensent que les liens étroits de la princesse Eugénie avec le couple joueront un “rôle clé” pour les ramener de ce côté de l’étang.

La chroniqueuse Eleanor Steafel a écrit dans le Daily Telegraph : « Les Sussex sont peut-être en train de s’installer à quatre de l’autre côté de l’étang, mais ils sont sûrs d’avoir un œil sur les engagements familiaux qui les ramèneront en Grande-Bretagne l’année prochaine.

“La reine célébrera son jubilé de platine cet été, avec des événements prévus dans tout le pays.

“Si Harry et sa famille doivent faire partie des célébrations, peut-être après quelques mois mouvementés, Eugénie la pacificatrice peut aider à ramener son cousin préféré dans le giron.”

Eugénie, 31 ans, a toujours été une proche alliée des Sussex car le prince Harry, 36 ans, a été décrit comme son “cousin préféré”.

LIRE LA SUITE : Comment préparer le cocktail préféré de la reine

« Comme Harry, Eugénie est loyale, honnête et très amusante.

« Les deux ont passé de nombreuses soirées ensemble à Londres, se faufilant dans les entrées arrière des clubs, tels que Mahiki, où Jack était autrefois directeur, ou Tonteria, où dans l’une des grottes VIP, ils ont abattu des coups de lunettes en forme de crâne mexicain et un géant margarita congelée (avec plusieurs pailles).”

Au cours de l’interview d’Oprah dans les Sussex qui a inondé la famille royale de mauvaise presse, Eugénie est partie avec des compliments.

Elle a également été l’une des premières personnes à connaître la relation duc et duchesse.

La relation étroite entre la princesse et le couple s’est encore renforcée à la lumière de la nouvelle initiative 40×40 de Meghan Markle.

L’initiative, lancée le jour du 40e anniversaire de Meghan, vise à aider les femmes qui ont été négativement touchées par la pandémie à réintégrer le marché du travail.

La princesse Eugénie a été personnellement choisie par Meghan pour se joindre à son initiative.

La duchesse de Sussex a déclaré: «Parce que j’ai 40 ans, je demande à 40 amis de donner 40 minutes de leur temps pour aider à guider une femme qui se mobilise pour réintégrer le marché du travail.

« Plus de 2 000 000 de femmes rien qu’aux États-Unis et des dizaines de millions dans le monde ont perdu leur emploi à cause de Covid.

“Je pense que si nous le faisons tous et que nous consacrons tous 40 minutes à une sorte de service actif, nous pouvons créer un effet d’entraînement.”