La princesse Eugénie prend la reine alors qu’elle assiste à l’événement des mois après la naissance d’août | Royale | Nouvelles

La princesse Eugénie a effectué une visite secrète à Caritas Bakhita House, une organisation offrant un refuge sûr aux femmes fuyant la traite des êtres humains, a-t-on révélé. La royale était accompagnée de son amie Julia de Boinville, avec qui Eugénie a cofondé le Collectif Anti-Esclavagiste.

Leur organisation vise à connecter les décideurs politiques, les journalistes, les survivants et les individus pour sensibiliser à l’esclavage moderne et y mettre fin.

La visite du couple a eu lieu le 16 juin.

Selon Caritas Westminster, Julia et Eugénie ont partagé des glaces maison dans le jardin avec des invités.

Parmi eux, il y avait des survivants de l’esclavage moderne et de la traite de sept pays différents.

Eugénie et Julia ont loué l’immense force, la détermination et l’attitude positive envers la vie des femmes qu’elles ont rencontrées et séjournant actuellement à Caritas Bakhita House.

Karen Anstiss, directrice de la maison Bakhita, a déclaré à propos de la visite : « Nous avons été ravis d’avoir la princesse Eugénie et Julia de Boinville pour une deuxième visite à la maison.

« L’esclavage moderne est un problème trop important pour qu’un seul groupe puisse s’y attaquer seul, nous saluons donc le travail du Collectif anti-esclavagiste pour sensibiliser et renforcer les coalitions. »

La princesse Eugénie a accouché d’août le 9 février.

Elle est en congé de maternité depuis, mais sa visite peut signaler un lent retour à ses tâches professionnelles et à ses engagements caritatifs.

En plus de son travail caritatif, la princesse Eugénie travaille également en tant que directrice de la galerie d’art londonienne Hauser & Wirth.

Eugénie a également été aperçue plus tôt cette semaine à Londres pour une soirée avec son mari Jack.

Le couple adoré a assisté au lancement du livre Happy Not Perfect de Poppy Jamie.

Le congé de maternité d’Eugénie reflète le premier congé de maternité de la reine après la naissance du prince Charles.

La reine, qui était encore l’héritière du trône à l’époque, a également pris une pause de quatre mois après la naissance du prince de Galles le 14 novembre 1948.

En mars de l’année suivante, elle rencontre la ballerine Moira Shearer à Édimbourg et visite Liverpool et Manchester, marquant un retour à son travail royal.

Les autres congés de maternité de la reine étaient beaucoup plus courts.

Après la naissance de la princesse Anne le 15 août 1950, la reine a tenu ses premiers fiançailles officielles le 19 octobre de la même année.

Après avoir donné naissance au prince Andrew en 1960 et au prince Edward en 1964, la reine n’a pris que quelques mois de congé.

Suite à l’arrivée de Peter Phillips, la princesse Anne a également pris un congé de maternité de quatre mois.

De même, Kate, duchesse de Cambridge, a repris le travail quatre mois après avoir donné naissance à la princesse Charlotte en 2015.

Dimanche, la princesse Eugénie a célébré la première fête des pères de Jack en publiant quatre nouvelles photos de son mari et d’août.

La première montrait Jack poussant son fils dans une poussette, tandis que la seconde voyait le couple sourire alors qu’Eugénie tenait August dans une écharpe.

Le troisième cliché montrait Jack souriant tout en câlinant August.

Et la quatrième photo mignonne montrait Jack en train de faire la sieste avec son fils allongé sur sa poitrine.