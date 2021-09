La princesse Eugénie raconte le cadeau de mariage profondément personnel du prince Philip | Royale | Nouvelles

Eugénie fait partie des membres de la famille royale participant à une émission de la BBC en hommage au duc d’Édimbourg. Dans le documentaire, elle révèle que Philip lui a offert un tableau qu’il avait fait d’un bouquet de fleurs comme cadeau de mariage touchant.

Eugénie, qui s’est mariée avec Jack Brooksbank en 2018, a déclaré : “C’était tellement agréable, il est maintenant assis dans ma maison à Londres et j’en suis si fier, tu sais ?”

Le programme, qui sera diffusé mercredi, présente des hommages au duc de plus d’une douzaine de membres de la famille royale.

Le prince William a révélé que Philip aurait des ennuis avec la reine pour avoir fait une blague à ses petits-enfants qui impliquait de faire gicler de la moutarde au plafond.

Le duc de Cambridge a déclaré: “Il avait l’habitude de retirer le couvercle et de le mettre entre vos mains … puis il vous serrait les mains pour tirer la moutarde au plafond.”

Il a ajouté: “Il avait l’habitude d’avoir beaucoup d’ennuis avec ma grand-mère pour couvrir la plupart des endroits où nous avons déjeuné et des choses avec de la moutarde au plafond.”

Peter Phillips et Zara Tindall ont également parlé du jeu de la moutarde lors des barbecues familiaux.

Zara a déclaré: “Je ne me souviens pas exactement de ce qu’il dit, mais il finit par vous claquer les mains… Ça va partout au plafond.”

Peter a ajouté: “Je pense en fait que les marques sont toujours là.”

“Mes deux grands-parents adorent ça parce que vous pouvez imaginer, ils ont vécu une vie où tout doit aller bien tout le temps et donc quand les choses tournent mal, ils rigolent tous les deux énormément.

“Tout le monde est mortellement embarrassé. Ils adorent ça.”

Le duc de Sussex, qui a été filmé séparément, a ajouté : “Les deux se disent ‘Eh bien, je me demande si quelque chose va mal se passer cette année ? Comme c’est excitant’.”

Le prince Charles a ri en se souvenant de Philip essayant de lui apprendre à conduire une voiture.

Le prince de Galles a déclaré: “Cela n’a pas duré très longtemps parce que, je ne sais pas pourquoi, j’ai eu une crise de nerfs complète au cours de la longue marche avec lui de plus en plus ennuyé de ne pas me concentrer correctement.”

William a décrit son grand-père comme “le cœur de la famille” et a exprimé son admiration pour Philip qui a abandonné sa brillante carrière dans la marine pour soutenir la reine dans les années 1950.

Il a déclaré: “C’était un monde d’hommes à l’époque. Et donc pour un homme d’abandonner sa carrière pour soutenir une femme, bien que la reine, était encore un grand pas.”

William a également parlé de l’approche pragmatique du duc en déclarant: “Il n’y a pas de matchs joués. Il est très franc”.

Harry, utilisant une analogie avec le cricket, a déclaré que Philip, décédé deux mois avant son 100e anniversaire, avait eu des “manches fantastiques”, a marqué un six, mais “ne voulait pas vraiment atteindre un siècle”.

Il a déclaré: “Plus que tout, son humour me manque, mais il me manque, il me manque plus pour ma grand-mère parce que je sais à quel point elle était incroyablement forte avec lui là-bas. Je sais aussi qu’elle ira bien sans lui.”

La princesse Anne, le prince Andrew, le prince Edward, Camilla et Lady Louise Windsor sont parmi les autres membres de la famille royale qui figurent dans le programme.

Prince Philip: The Royal Family Remembers sera diffusé mercredi à 21h sur BBC One.