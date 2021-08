La princesse Eugénie rend hommage à sa sœur ‘BeaBea’ dans un message d’anniversaire – ‘Vous êtes sensationnelle’ | Royale | Nouvelles

La petite-fille de la reine a offert aux fans royaux un aperçu rare de son enfance et de celle de la princesse Beatrice avec une publication Instagram sincère. La vidéo, publiée dimanche soir, a compilé plusieurs photographies des deux membres de la famille royale lorsqu’ils étaient plus jeunes ainsi que des clichés plus récents.

La légende d’Eugénie disait: “Joyeux anniversaire à ma grande poule mouillée ..

“BeaBea, tu es sensationnelle et j’ai adoré chaque minute à te regarder être courageuse et vraie… et toi… et maintenant une future maman.”

Elle a ensuite signé le message avec un visage souriant et #iloveyou.

La vidéo présentait également la chanson This Is Me du film dramatique musical The Greatest Showman.

La princesse Beatrice a été inondée de vœux alors que les fans se sont rendus dans la section des commentaires de la publication pour envoyer ses messages d’anniversaire.

Une personne a écrit : « Joyeux anniversaire, princesse Béatrice !

“C’est merveilleux de voir l’amour de vraies sœurs comme vous.”

Un autre fan a déclaré : « Le lien des sœurs est vraiment magnifique. Moi aussi, j’aime beaucoup ma grande sœur.

Un troisième commentateur a ajouté : « Eugénie ET Béatrice sont les fans de The Greatest Showman ?

« LÉGENDES absolues ! REINES.

Le mari de Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi, s’est également rendu sur Instagram pour souhaiter à la future maman un joyeux 33e anniversaire.

Il a écrit: “Joyeux anniversaire mon amour. Je t’aime de tout mon cœur.”

Le magnat de l’immobilier a accompagné son message d’un selfie en noir et blanc d’eux deux.