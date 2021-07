La princesse Eugénie suscite la frénésie des fans royaux avec le mème «ça rentre à la maison» après la victoire de l’Angleterre | Royale | Nouvelles

in

Le prince William, président de la Football Association et grand fan de football, a encouragé l’équipe d’Angleterre de Wembley. Cependant, il n’était pas le seul Royal à montrer son soutien. Les Three Lions ont obtenu une place pour la finale de l’Euro 2020 avec la victoire spectaculaire 2-1 contre le Danemark à Wembley, marquant l’histoire alors que l’Angleterre a atteint sa première finale dans un tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1966.

Les fans étaient ravis de réaliser qu’un rêve de 55 ans était devenu réalité et les Royals ne faisaient pas exception.

Faisant un tour sur un mème de Friends, la princesse Eugénie, 31 ans, a partagé sur Instagram sa réaction à la victoire historique.

Elle a posté une vidéo de la scène où le singe de Ross, Marcel, allume la radio, mais au lieu de jouer The Lion Sleeps Tonight, le singe allume l’hymne emblématique de David Baddiel et Frank Skinner de 1996, Three Lions.

L’expression “ça rentre à la maison” résonne dans toute l’Angleterre, et apparemment aussi dans la résidence de la princesse Eugénie.

“Gareth Southgate et @England, nous vous annonçons”, a tweeté la duchesse d’York.

« Merci au Danemark d’avoir fait preuve d’un esprit sportif et d’une humilité merveilleux. @ChrisEriksen8, nous vous souhaitons un prompt rétablissement… », a poursuivi Mme Ferguson.

D’autres Royals ont également félicité les Trois Lions pour leur succès retentissant.

Le compte Twitter officiel du duc et de la duchesse de Cambridge a tweeté : “Quel jeu, quel résultat !

“Un énorme effort d’équipe @England.

“Tout le pays sera derrière vous dimanche #ItsComingHome.”