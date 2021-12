La princesse Haya obtient un règlement de divorce de 550 millions de livres sterling contre le cheikh Mohammed de Dubaï | Royaume-Uni | Des nouvelles

La majeure partie de la somme alléchante attribuée à la demi-sœur du roi de Jordanie Abdallah II et aux deux enfants du couple est destinée à protéger leur sécurité à vie et notamment à faire face au « grave risque » que leur fait courir le cheikh lui-même, juge de la Haute Cour. dit Philippe Maure.

Le juge Moor a ajouté que la princesse Haya ne demandait pas de récompense pour elle-même, sauf pour sa sécurité et pour l’indemniser des biens qu’elle avait perdus à la suite de la rupture du mariage du couple.

Il a ordonné à Sheikh Mohammed d’effectuer un paiement unique de 252 millions de livres sterling dans un délai de trois mois pour entretenir les demeures britanniques de la princesse, afin de couvrir l’argent qu’elle lui devait pour les bijoux et les chevaux de course ainsi que ses futurs frais de sécurité.

Le cheikh, qui est vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis, a également été invité à fournir 3 millions de livres sterling pour l’éducation de Jalila, 14 ans, et Zayed, 9 ans, et 9,6 millions de livres sterling d’arriérés.

Et il lui a été demandé de payer 11,2 millions de livres sterling par an pour l’entretien des enfants et leur sécurité lorsqu’ils deviendront adultes.

Cependant, le montant total qu’ils reçoivent pourrait être plus ou moins dépendant de plusieurs facteurs, notamment leur durée de vie ou s’ils se réconcilient avec leur père.

Le prix vient après que la princesse Haya a fui les Émirats arabes unis pour l’Angleterre au début de 2019 avec ses deux enfants, affirmant qu’elle était « terrifiée » par son mari.

Le prix total serait le plus important jamais ordonné par un tribunal anglais à la suite d’un divorce, dépassant les quelque 450 millions de livres sterling attribués à la Russe Tatiana Akhmedova en 2016.

EN SAVOIR PLUS SUR LA PRINCESSE DIANA BRISER UNE RÈGLE ROYALE DE NOL

Une fois que les deux enfants auront terminé leurs études universitaires, la princesse Haya recevra un budget de sécurité de 5,5 millions de livres sterling par an pour le reste de sa vie – les deux enfants recevant alors des sommes similaires.

Le budget de sécurité de plusieurs millions de livres intervient après que Sir Andrew McFarlane – le plus haut juge de la famille en Angleterre et au Pays de Galles – a découvert que Sheikh Mohammed avait autorisé le piratage du téléphone de la princesse Haya lors de leur bataille juridique.

Dans une série de jugements rendus en octobre, Sir Andrew a constaté que le souverain avait donné son « autorité expresse ou implicite » pour que la princesse Haya et les téléphones de ses avocats soient infiltrés avec le logiciel espion Pegasus.

Cheikh Mohammed a nié toute connaissance du piratage.

A NE PAS MANQUER :

L’ancien directeur du CDC s’inquiète d’Omicron [REPORT]

Les scientifiques sont stupéfaits par le fait qu’Omicron « modifie la façon dont il infecte les cellules » [LATEST]

L’UE veut lever des milliards pour rembourser sa montagne de dettes [REVEALED]

Dans un autre jugement publié l’année dernière, Sir Andrew a jugé que Sheikh Mohammed avait « ordonné et orchestré » l’enlèvement et le retour forcé à Dubaï de deux de ses filles adultes : Sheikha Shamsa, en août 2000 et sa sœur Sheikha Latifa, en 2002 et à nouveau en 2018.

Jugeant la princesse Haya et les frais de sécurité de ses deux enfants, le juge Moor a déclaré : « Compte tenu de leur statut et des menaces générales de terrorisme et d’enlèvement auxquelles ils sont confrontés dans de telles circonstances, ils sont particulièrement vulnérables et ont besoin d’une sécurité étanche pour assurer leur sûreté et leur sécurité. dans ce pays.

« Le plus important à cet égard, et absolument unique, la principale menace à laquelle ils sont confrontés vient de (Cheikh Mohammed) lui-même, et non de sources extérieures. »

Le juge a poursuivi: « Il restera un risque clair et omniprésent pour (la princesse Haya) pour le reste de sa vie, qu’il vienne de (cheikh Mohammed) ou simplement des menaces terroristes normales et autres auxquelles est confrontée une princesse en elle. position. »

La Haute Cour a également appris que la princesse Haya avait allégué qu’elle avait été victime de chantage de la part de quatre membres de son personnel de sécurité, ce qui l’a amenée à payer 6,7 millions de livres sterling aux hommes.

Le juge Moor a déclaré: « C’était clairement un épisode des plus insatisfaisants. Je me rends compte que je n’ai pas eu de nouvelles des prétendus maîtres chanteurs, mais personne ne devrait être soumis à un chantage et (la princesse Haya) a dû être très effrayée à ce stade. «

Dans le cadre de l’ordonnance d’entretien des deux enfants, le juge a également accordé un budget de vacances de 5,1 millions de livres sterling, une somme annuelle d’un peu plus de 450 000 livres sterling pour le personnel des enfants et d’environ 275 000 livres sterling pour leurs animaux.