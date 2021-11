La princesse héritière Mary fêtera Noël au château de Marselisborg | Royale | Nouvelles

Annonçant les plans des couples sur le site Web de la famille royale danoise, il a déclaré : « Cette année, le château de Marselisborg à Aarhus constitue à nouveau le cadre du Noël de Sa Majesté la reine et de la famille royale. Le 20 décembre, la reine séjournera au château et célébrera le réveillon de Noël avec la famille du prince héritier.

Construit en 1902, le palais de Marselisborg est la résidence d’été de la reine Margrethe depuis 1967.

Le palais a été offert en cadeau de mariage par son père, le roi Frédéric IX.

La relève de la garde a lieu tous les jours à midi lorsque la famille royale est en résidence.

Le prince héritier Frederik et la princesse héritière Mary sont les parents du prince Christian, 16 ans, de la princesse Isabella, 14 ans, et des jumeaux de dix ans, le prince Vincent et la princesse Joséphine.

Cependant, le palais a confirmé que le fils cadet de la reine Margrethe, le prince Joachim, et son épouse, la princesse Marie, fêteront Noël en France avec la famille de Marie.

Les fils aînés du prince Joachim, le prince Nikolai, 22 ans, et le prince Félix, 19 ans, passeront la période des fêtes avec leur mère, Alexandra, comtesse de Frederiksborg.

L’année dernière, le prince Joachim et sa famille ont passé les vacances avec la reine Margrethe au palais de Marselisborg.

