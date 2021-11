La princesse japonaise Mako débarque à New York pour commencer une nouvelle vie avec son mari « roturier » | Royale | Nouvelles

L’ancienne princesse japonaise est arrivée aux États-Unis avec son mari « roturier » Kei Komuro après avoir quitté l’aéroport de Tokyo dimanche matin. Le couple, tous deux âgés de 30 ans, s’est marié le mois dernier, obligeant la princesse à quitter la famille royale.

Selon la loi japonaise, les femmes royales doivent renoncer à leur statut si elles choisissent d’épouser un « roturier ».

Le couple est amoureux d’université et s’est marié lors d’une cérémonie touchante qui a captivé la nation et déclenché une conversation plus large sur les rôles de genre au sein de la famille royale.

La princesse Mako et M. Komuro ont dépassé les journalistes en attente à l’aéroport international Haneda de Tokyo avant d’embarquer sur un vol ANA sans répondre à aucune question.

Cependant, l’ancienne princesse a été expulsée par des sympathisants qui ont salué les jeunes mariés depuis le terminal alors qu’il quittait la porte.

« J’aime Mako », a-t-il déclaré aux journalistes le mois dernier après avoir enregistré leur mariage à Tokyo.

« Je veux vivre la seule vie que j’ai avec la personne que j’aime. »

De même, la princesse s’est jetée sur son futur époux lors de l’annonce de son mariage.

« C’est quelqu’un dont je ne peux pas me passer », a-t-elle déclaré.

« Le mariage est cette décision dont nous avons besoin pour vivre, rester fidèles à nos cœurs. »