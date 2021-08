La princesse Leonor et Alexia abandonnent l’UE en tant qu’étude espagnole et néerlandaise sur les redevances au Royaume-Uni après le Brexit | Royale | Nouvelles

La princesse Leonor d’Espagne et la princesse Alexia des Pays-Bas ont un mois énorme devant elles alors qu’elles se préparent à déménager au Royaume-Uni pour étudier. Leonor, qui est la fille du roi Felipe et de la reine Letizia et l’héritière du trône d’Espagne, étudiera le programme du baccalauréat international pendant deux ans à l’UWC Atlantic College dans la vallée de Glamorgan, au Pays de Galles. Le jeune de 15 ans sera rejoint par Alexia, la deuxième fille du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima.

Tel que rapporté par Hello Magazine, UWC est situé dans le château de St Donat du 12ème siècle sur la côte sud du Pays de Galles.

Les installations du campus comprennent une bibliothèque, des bois, une piscine intérieure et extérieure et des salles de classe dans des bâtiments historiques.

Le collège a été fondé en 1962 par un pédagogue allemand Kurt Hahn, qui était également responsable de la mise en place du pensionnat de Gordonstoun en Écosse, fréquenté par le prince Charles.

Parmi les anciens élèves notables figurent le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et la princesse Raiyah bint Al-Hussein de Jordanie, ainsi que la princesse Elisabeth de Belgique, 19 ans, également diplômée du collège en mai 2020.

Les princesses résideraient dans l’une des huit pensions du campus pendant leurs études.

Le site Web du collège indique que les cours commencent chaque matin à 8h et se terminent à 13h10.

En plus de cela, dans le cadre du programme, les étudiants doivent entreprendre au moins 2 heures de service communautaire, 2 heures d’activité physique et 2 heures supplémentaires d’activité créative chaque semaine.

Ces séances ont lieu l’après-midi, le soir et le week-end.

La reine Letizia a associé la robe à des espadrilles noires, ses chaussures de prédilection pendant les vacances d’été.

Le caftan en lin rose comportait un col en V, des manches courtes et une jupe midi avec ceinture.

A cette occasion, la reine a opté pour un maquillage naturel avec une touche de mascara.

Elle a décidé de garder ses bijoux au minimum, arborant une paire de créoles en or.

La reine Letizia avait l’air très chic avec ses cheveux attachés en un chignon en désordre.

La royale espagnole était magnifique en exhibant son bronzage, mais ses filles aussi, la princesse Leonor et Sofia.

La princesse Leonor portait un haut blanc et une jupe en jean associés à des espadrilles beiges.

La princesse Sofia a enfilé une combinaison bleue avec un t-shirt blanc.

Elle a opté pour la même coiffure et les mêmes chaussures que sa sœur.

La créatrice de la robe de la reine Letizia et fondatrice de Dear Prudence, Casilda Arizón, a révélé un secret sur le choix vestimentaire de la royale.

“Ils nous ont contactés depuis la maison royale, car ils étaient intéressés par diverses pièces”, a expliqué le créateur.

Cependant, elle a dit que, étonnamment, ils voulaient payer pour cela.

Habituellement, les créateurs et les marques envoient des vêtements à la famille royale en cadeau, mais à cette occasion, la reine a insisté pour payer la robe.

Casilda a déclaré à Vanitatis qu’il y avait une petite différence entre la robe disponible en ligne et celle que portait la reine Letizia. Queen Letizia’s est une édition limitée, composée de lin et de soie, tandis que celle du site est composée de coton et de lin.

« C’est une édition très limitée, seulement sept pièces. Nous avons donc décidé d’envoyer celui-là, qui était quelque chose de plus spécial.

“Le motif et la façon de faire sont les mêmes, mais étant un tissu différent, nous voulions qu’elle porte quelque chose d’un peu plus spécial”, a-t-elle expliqué.

“Le fait que la reine nous fasse confiance en tant que marque espagnole, avec toutes les pièces fabriquées en Espagne et des matériaux de si bonne qualité, montre clairement qu’elle se soucie beaucoup de soutenir le secteur.”

La reine Letizia soutient généralement les petites marques et entrepreneurs espagnols.