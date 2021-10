La princesse Mako perd son statut royal après avoir épousé le roturier Kei Komuro

En 2018, Komuro est parti pour New York pour suivre des cours de droit à la Fordham University School of Law. Mais à son retour au Japon le mois dernier, il a continué à être jugé, notamment pour avoir arboré une queue de cheval.

Au cours de leur relation, le couple a fait face à un examen minutieux des médias, à des attaques sur les réseaux sociaux et à un manque de soutien du public. Et plus tôt ce mois-ci, l’agence de la Maison impériale a annoncé que Mako avait reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique.

Lors de la conférence de presse du 26 octobre, Mako a remercié les supporters qui les ont soutenus. « Je reconnais qu’il existe différentes opinions sur notre mariage. Je suis vraiment désolée pour les personnes à qui nous avons causé des problèmes », a-t-elle déclaré, selon le New York Times. « Je suis reconnaissant envers les personnes qui se sont discrètement inquiétées pour nous, ou celles qui ont continué à nous soutenir sans être déroutées par des informations sans fondement. »