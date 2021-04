La princesse Margaret a exhorté la reine à «donner une chance à Diana» avant que «la guillotine ne tombe» | Royal | Nouvelles

La sœur de la reine aurait été une médiatrice entre Diana et ceux qui en doutaient lorsqu’elle a rejoint la famille royale pour la première fois. Cependant, Margaret a changé d’avis une fois qu’elle a estimé que Sa Majesté avait été déçue par Diana, selon un auteur royal.

Andrew Morton a expliqué à People comment les similitudes entre les deux princesses les rapprochaient.

Il a dit: «Aucun d’eux n’était du genre à chasser, tirer ou pêcher.

«Margaret a passé son bras autour de Diana. Elle pouvait voir que c’étaient deux princesses métropolitaines. «

L’auteur de «Diana: Her True Story» explique comment Margaret a accueilli Diana au sein de l’entreprise dans son nouveau livre «Elizabeth & Margaret: The Intimate World of the Windsor Sisters».

Il a écrit: «La princesse Margaret est venue à son secours, suggérant à la reine que Diana avait des difficultés à s’adapter à son rôle et qu’elle devrait lui laisser un peu de temps.

«La reine, qui évite autant que possible la confrontation familiale, a suivi les conseils de sa sœur.

L’auteur royal a déclaré à People: « Elle a dit: ‘Donnez simplement une chance à Diana.' »

Mais l’interview panoramique de Diana – qui l’a vue dévoiler les détails de son mariage en ruine avec le prince Charles – a marqué un avant et un après dans la façon dont elle était perçue par les autres membres de la famille royale.

Selon M. Morton, c’est à ce moment-là que «la guillotine est vraiment tombée».