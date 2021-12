Princesse Margaret: experts sur l’affaire «traumatisante»

Margaret a grandi pour avoir la réputation d’être l’une des plus grandes célébrités du monde, bénéficiant d’un style de vie glamour et d’une vie amoureuse sauvage. Elle est tombée amoureuse de l’officier de la RAF Peter Townsend, qui lui a proposé au début des années cinquante. Mais les représentants du gouvernement ont estimé qu’il serait un mari inapproprié pour la sœur de la reine, et l’Église d’Angleterre a refusé de l’aider à épouser un homme divorcé.

Margaret a abandonné son projet de se marier avec lui et a épousé Antony Armstrong-Jones au début des années 60.

Ils ont eu un mariage mouvementé, criblé de spéculations et d’un cirque médiatique sur de nombreuses affaires présumées.

Pourtant, lors de leur première rencontre, des étincelles ont jailli.

S’étant rencontrée pour la première fois lors d’un souper en 1958, Margaret est devenue curieuse.

Le style de vie glamour de la princesse Margaret lui a valu une réputation sauvage. (Image : GETTY)

Margaret côtoyait toutes sortes de célébrités, dont Elton John. (Image : GETTY)

Le documentaire de Channel 5 « Princess Margaret: A Scandalous Affair », diffusé samedi, a exploré l’épanouissement et la rupture ultérieure de leur relation.

Le narrateur du documentaire a déclaré qu’après la première rencontre, Margaret était « tellement intriguée » par sa personnalité qu’elle « a sauté sur l’occasion d’être photographiée par lui quelques mois plus tard ».

L’expert royal Wesley Kerr a déclaré au documentaire: «Je pense qu’il était connu pour être un homme à femmes.

«Certains ont dit qu’il était aussi un peu un gentleman – je pense que beaucoup de gens l’appréciaient.

Margaret était la seule sœur de la reine. (Image : GETTY)

« Il était peut-être le photographe le plus en vogue de cette époque. »

Cela a été repris par la journaliste Daisy McAndrew, qui a déclaré: «Il était tout ce que la jeune princesse Margaret voulait.

« Il était glamour, il était différent. Il était, à certains égards, anti-establishment.

« Si vous pensez qu’elle se sentait comme une sorte de princesse en cage dans les limites du palais de Buckingham, il était en train de sortir de cette prison telle qu’elle la voyait. »

Le mariage de Margaret et de son mari s’est rapidement détérioré. (Image : GETTY)

Le couple est rapidement tombé amoureux passionnément et s’est marié dans les deux ans suivant leur rencontre. Leur mariage n’a fait qu’élever leur statut comme l’un des couples les plus recherchés au monde.

Margaret était une personne très moderne, appréciant un style de vie festif et se mêlant à des célébrités de premier plan, dont Mick Jagger et Peter Sellers. Le rédacteur en chef du Daily Mail, Richard Kay, a déclaré que Margaret avait été «un incontournable de la scène des boîtes de nuit à Londres» et aimait socialiser avec la haute société.

Mme McAndrew, cependant, a ajouté que sa relation avec M. Armstrong-Jones était loin d’être une simple évasion de ses limites royales.

Elle a déclaré au documentaire : « Il serait facile de dire que ce n’était qu’une rébellion.

Margaret rencontre les Beatles en 1965. (Image: GETTY)

« C’était juste une princesse qui se sentait enfermée par les limites de l’établissement et sa position et ce qu’on attendait d’elle, et donc elle a vu ce jeune homme lâche qui ne se souciait pas de tout ça, et qu’elle l’utilisait presque pour se venger ou faire un snook à sa famille.

«En fait, je pense que la relation était bien plus que cela. Je pense qu’elle était vraiment intoxiquée par tout ce qu’il offrait.

M. Kay a ajouté qu’il y avait beaucoup d' »excitation » au sujet de leur relation. Pourtant, il a été troublé dès les premiers stades.

Les rapports d’une faille ont commencé dès 1967. Le Evening Standard a rapporté que son mari, à ce stade, le comte de Snowdon, s’était engagé dans une série d’aventures occasionnelles alors qu’il était en mission photographique.

Margaret a également eu une brève liaison avec Anthony Barton, ami d’université de Snowdon, et plus tard avec Roddy Llewellyn, un jardinier de 18 ans son cadet.

Snowdon s’était également lancé dans une liaison extraconjugale avec Lady Jacqueline Rufus-Isaacs.

En février 1976, Margaret et Llewellyn ont été photographiées ensemble en maillot de bain et publiées en première page du News of the World.

Quelques jours plus tard, elle et son mari ont publiquement reconnu que leur mariage était irréparable. Leur divorce a été finalisé en juillet 1978, le premier divorce d’un royal senior depuis 1901.

Malgré les problèmes de leur mariage, le couple est resté des amis proches jusqu’à la mort de Margaret en 2002.

« Princess Margaret: A Scandalous Affair » sera bientôt disponible sur My5.