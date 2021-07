La princesse Margaret était une femme « profondément » religieuse qui a « désespérément » essayé de sauver le mariage | Royale | Nouvelles

in

La sœur cadette de la reine a épousé le photographe Anthony Armstrong-Jones le 6 mai 1960, dans ce qui semblait être un mariage de conte de fées à l’époque. Ils se sont rencontrés pour la première fois lors d’un dîner privé en 1958, organisé par Lady Elizabeth Cavendish, la dame d’honneur de la princesse. La romance s’est épanouie quelques mois plus tard, après qu’Anthony a été invité à prendre une photo de Margaret par ses amis.

Leur mariage a d’abord semblé être un mariage paradisiaque, avec un ami disant à l’écrivain Anne de Courcy “qu’ils pouvaient à peine se tenir la main”.

Mais des conflits de personnalité et des relations extraconjugales ont rapidement mis à rude épreuve le mariage, ce qui a finalement conduit à leur divorce en juillet 1978.

L’échec de son mariage a été quelque chose qui a profondément troublé la princesse Margaret, selon Andrew Morton, auteur de “Elizabeth & Margaret: The Intimate World of the Windsor Sisters”.

Dans une interview sur Fox News, il a déclaré : “C’était incroyablement difficile pour Margaret.

“C’était une femme profondément chrétienne qui avait ses propres désirs qui étaient souvent en conflit avec sa foi. Et elle a lutté.

“Elle voulait désespérément que le mariage fonctionne, mais il y avait trop de défis.”

Leur liaison est devenue notoire lorsque des photographies les montrant ensemble sur l’île caribéenne de Moustique sont tombées dans le domaine public.

Lord Snowdon a utilisé les coups de feu comme excuse pour pousser à une séparation.

Le couple laisse dans le deuil leurs deux enfants, le vicomte Linley et Lady Sarah Armstrong-Jones.