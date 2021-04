La princesse Margaret s’est une fois décrite comme la «sœur maléfique» pleine de «malice créative» | Royal | Nouvelles

La sœur cadette de Sa Majesté était souvent perçue comme le mouton noir de la famille royale. Elle possédait un esprit rebelle et n’avait pas peur de repousser les limites en défiant les conventions traditionnelles. Margaret menait un style de vie glamour, faisant souvent la fête avec les stars.

Elle a également eu une liaison avec un jardinier, 17 ans plus jeune qu’elle.

Son personnage était à l’opposé de celui de sa sœur aînée, mais elle croyait que les deux se complétaient.

Elle a dit un jour: « Quand il y a deux sœurs et que l’une est la reine qui doit être la source de tout honneur et de tout ce qui est bien, l’autre doit être le centre de la méchanceté la plus créatrice, la méchante sœur. »

Malgré leurs différences de tempérament, la reine et Margaret étaient liées par un «lien primitif» fort, selon l’auteur royal Andrew Morton.

Le profond sentiment de loyauté de Margaret envers sa sœur était au cœur de leur relation.

M. Morton la décrit comme étant l ‘«ailier» de la reine, capable de dire des choses que le souverain aurait pu penser, mais ne pouvait pas exprimer.

«Elle se plaignait amèrement de« l’agitation causée par la malheureuse fille qui a épousé mon neveu ».

« Un enterrement privé pour un simple citoyen était son verdict, même si elle n’a pas gagné. »