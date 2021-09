La princesse Marie Astrid de Liechtenstein se marie quelques semaines seulement après sa sœur | Royale | Nouvelles

La princesse Marie Astrid est la fille de la princesse Margaretha de Luxembourg et du prince Nikolaus de Liechtenstein. La princesse portait le diadème Kinsky Honeysuckle de la collection de la famille princière du Liechtenstein.

Les invités au mariage comprenaient Alessandra de Osma, le prince Christian de Hanovre, la princesse Ekaterina de Hanovre et la princesse Mafalda de Hesse.

Elle est membre de deux familles royales, étant la petite-fille de feu Grand-Duc Jean de Luxembourg et Joséphine-Charlotte de Belgique du côté de sa mère.

Au total, quatre adultes ont porté son long train lorsqu’elle est arrivée à la cathédrale.

Les fans du royal n’ont pas tardé à jaillir devant le magnifique visage du royal et ont félicité l’heureux couple.

Sur Instagram, l’utilisateur valquiriaferrarii a déclaré: “Sa joie est contagieuse !!!!’ Que Dieu bénisse cette union.

Msstacy_63 a ajouté: “J’adore son diadème.”

Dinu4280, a ajouté: “Bonne santé, bonheur et soleil dans la vie.”

L’utilisateur Irenejacob8279 a déclaré: “Félicitations aux mariés et bonne chance pour l’avenir.”

Hans-Adam II est le prince régnant du Liechtenstein.

Il reste chef de l’État mais a transmis la gestion quotidienne du Liechtenstein à son fils, le prince héritier Alois, en 2004.

Bien que le Liechtenstein n’ait qu’une population totale de 38 378 habitants [as of 2019], leur famille royale est la deuxième plus riche d’Europe – possédant une banque, des investissements importants et une collection d’art vieille de 400 ans.

Les femmes liechtensteinoises n’héritent pas du trône, ce qui signifie que la fille de Tatjana Marie n’est pas dans l’ordre de succession.