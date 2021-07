La princesse rose Cynthia Rodríguez porte sa jambe dans une robe longue | Instagram

Dans une robe longue rose pastel qui a accentué sa silhouette et a montré ses jambes définies, Cynthia Rodríguez, ressemblait à une vraie poupée dans l’une de ses apparitions dans le concours de “Je veux chanter!” dans lequel elle sert de pilote vedette.

Enveloppée d’une grande robe rose pastel, Cynthia Rodríguez est réapparue dans un La photographie pour montrer à ses fans le look avec lequel il présenterait une édition de l’émission de télé-réalité chantée qui se déroule sur le programme de Tv Azteca.

Le souvenir « ancien élève de l’Académie », Cynthia Rodriguez, a partagé une photo sur Instagram dans laquelle ses fidèles fans n’ont pas remarqué de compliments et de compliments à l’imposante beauté de l’auteur-compositeur-interprète, qui a orné toute sa tenue d’un grand sourire.

Il convient de noter que le auteur-compositeur-interprète il arborait un style impeccable en grande partie, grâce à son équipe de collaborateurs qu’il a remerciée au milieu de son post.

Mon sourire ce jour est d’amour pur et mon regard est pour la meilleure équipe, merci pour tant d’amour et de passion chaque jour. Robe : @victoryjesse, Styliste : @george_figueroa, Maquillage : @gabriel_ruvalcabamakeup, Coiffure : @vaniama Makeup, Photo : @sergiotorressa

La célèbre petite amie Image de balise Carlos Rivera Elle a brillé dans diverses créations de “Victor et Jesse” qui sont responsables de la collection de beaux vêtements qu’elle a portés ces derniers temps et qui l’ont fait se démarquer encore plus qu’elle ne le fait déjà dans l’émission.

Nul doute que la popularité a augmenté vers le “youtubeur mexicain” et influenceur avec plus de 3 millions de followers sur le réseau social Instagram, dans lequel il partage chaque jour ses looks du jour, ainsi que d’autres collaborations publicitaires et/ou moments au sein de l’émission de variétés.

Ce look spectaculaire, ‘Tu as une beauté unique mais mes respects pour toute ton équipe, ils sont méga tous les jours,’ Comme c’est beau Cyn’, ‘Tu es belle !’,’Parfait !’,’Quelle beauté’,’Très jolie “, ” Spectaculairement belle “, ont écrit certains de ses fidèles abonnés dans l’instantané, qui a ajouté 145 792 ” J’aime “.

Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, qui a obtenu le titre de “reine grupera”, après avoir réussi le concours de chant, a depuis montré diverses aptitudes tout au long de sa participation à la télévision ainsi que de la discipline et une grande portée dans et hors de la production.

Le “mannequin” originaire de Monclova, Coahuila, est l’une des personnalités les plus appréciées sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où elle ne cesse de s’extasier sur ses choix mode, c’est pourquoi elle a également su se démarquer.

De plus, avant son rôle de présentatrice, la voix de Cynthia Rodríguez a fait l’objet de divers romans “Si tu n’es pas avec moi”, “La force du destin”, et “Quelque chose entre les deux” avec Raúl Sandoval, sont quelques d’entre eux.

En plus d’avoir joué dans 3 séries unitaires, toutes diffusées par Azteca 13, dans son destin d’animatrice, il y a eu 5 émissions de télévision, dont 2 dans Azteca América.

Sans aucun doute, la beauté de Deyanira Rodríguez Ruiz inspire totalement et suscite également une certaine envie envers l’interprète de “What is our to stay with”, “Autres vies”, “Comment vous payer” parmi tant d’autres.

L’interprète mexicain, qui est actuellement en Espagne avec sa tournée #GuerraTour, où, selon ce qu’il a partagé sur ses réseaux sociaux, la réponse du public a été très favorable, “enregistrant des salles combles”.