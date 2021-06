La princesse royale se joint aux célébrations de la Journée des forces armées

T

a princesse royale a aidé à diriger les célébrations de la Journée des forces armées, alors que le pays remercie le personnel militaire pour leur service pendant la pandémie de Covid-19.

Anne et son mari, le vice-amiral Sir Tim Laurence, ont rejoint samedi des hommes et des femmes au National Memorial Arboretum dans le Staffordshire.

Une centaine de membres du personnel de service et leurs familles ont été invités à un déjeuner VIP spécial pour les remercier de leurs efforts au cours de la dernière année.

Journée des Forces armées / PA Wire

De nombreux militaires et femmes présents ont joué un rôle clé dans la réponse à la pandémie du Royaume-Uni, de la conduite d’ambulances au soutien du déploiement du vaccin.

LIRE LA SUITE

La princesse, 70 ans, vêtue d’un uniforme, a été photographiée souriante et riant lors de l’événement, qui comportait un défilé aérien par les flèches rouges

Des célébrations physiques et virtuelles sont organisées dans tout le pays pour marquer la Journée des Forces armées de cette année – une célébration annuelle des troupes en service, de leurs familles, des anciens combattants et des cadets.

Leur travail a également été célébré sur les réseaux sociaux, le compte Twitter officiel de la famille royale portant un message de remerciement à «tous les réguliers, les réservistes, les cadets et les vétérans» qui ont servi dans les forces armées.

Un tweet du compte officiel du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles a déclaré: «Depuis le début de la pandémie, nos forces armées sont là pour aider la nation à traverser les moments difficiles, de la mise en place de sites de test Covid-19 au soutien le NHS en aidant les ambulanciers.

“Merci à tous pour votre service.”

À Londres, la Journée des forces armées, qui en est maintenant à sa 30e année, a été marquée par des panneaux d’affichage électroniques à Piccadilly Circus affichant des portraits de membres des forces armées qui les remerciaient pour leur service.

Des portraits de membres des forces armées sont apparus sur les panneaux d’affichage de Piccadilly Circus / PA Media

Le Premier ministre Boris Johnson a accueilli du personnel militaire dans la roseraie de Downing Street plus tôt cette semaine, et il a également visité le 4e bataillon The Rifles à New Normandy Barracks à Aldershot.

M. Johnson a déclaré: «Je suis extrêmement fier que le Royaume-Uni soit sans aucun doute défendu par les meilleures forces armées que vous trouverez dans le monde.

« Nos fantastiques hommes et femmes en uniforme sont les mieux entraînés, les mieux dirigés et les plus dévoués que vous rencontrerez.

« Cette année, nous avons été témoins de toute l’étendue de ce que les forces armées peuvent faire – d’être en première ligne dans notre lutte contre Covid pour lutter contre le terrorisme, fournir de l’aide et porter le drapeau du Royaume-Uni à l’échelle internationale.

« En cette Journée des Forces armées, au nom de la nation, je tiens à vous dire un immense merci pour tout ce que vous faites. Nous vous devons plus que je ne pourrai jamais le dire.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré : « Notre personnel est le plus grand atout de la défense et leur travail au cours de l’année dernière, tant au pays qu’à l’étranger, en témoigne.

“En cette Journée des Forces armées, j’espère que toute la nation se réunira pour remercier toute la communauté des forces armées pour tout ce qu’elle fait et les sacrifices qu’elle fait pour défendre notre mode de vie.”

L’événement national de la Journée des Forces armées sera organisé par Scarborough en 2022 après le report de l’événement de cette année.