La princesse Sofia annonce les parrains et marraines du nouveau bébé royal – ‘Quatre beaux princes’ | Royale | Nouvelles

Le prince Carl, 42 ans, et la princesse Sofia, 36 ans, ont opté pour un total de cinq parrains et marraines. Julien a 20 semaines. Il est né en mars 2021 et devrait être baptisé plus tard dans la journée.

Dans un communiqué publié par les Bernadotte, les amis proches Johan et Stina Andersson, le camarade d’école du prince Carl Philip Jacob Högfeldt, son cousin Patrick Sommerlath et l’amie de la princesse Frida Vesterberg ont été nommés « sponsors ».

Le baptême d’aujourd’hui aura lieu à midi dans la chapelle royale du palais de Drottningholm.

Le palais de Stockholm a également accueilli le baptême des frères et sœurs aînés de Julian, Alexander, cinq ans, et Gabriel, trois ans.

Le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia seront présents.

Tout comme les frères et sœurs du prince Carl Philip et leurs conjoints.

Le service ne sera pas diffusé en direct pour 10 millions de Suédois à regarder.

Au lieu de cela, SVT enregistrera la cérémonie et diffusera un résumé dimanche.

Le prince Carl Philip, également connu sous le nom de duc de Värmland, est le quatrième héritier du trône suédois.

Après la naissance de leur troisième enfant en mars, la princesse Sofia a légendé une collection de photos : « La vie m’a donné non seulement un mais quatre beaux princes.

« Un sincère merci de notre part pour toutes les chaleureuses félicitations à l’occasion de la naissance de Julian.