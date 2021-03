WENN

Le prince Carl Philip annonce l’arrivée de leur troisième enfant dans un communiqué, disant: « La princesse Sofia et moi, et ses deux grands frères, avons tous aspiré à ce jour. »

AceShowbiz –

La Suède est ravie du dernier ajout d’un nouveau membre à sa famille royale. Le vendredi 26 mars, la princesse Sofia et son mari, le prince Carl Philip, ont accueilli leur troisième enfant, qui se trouvait être un autre petit garçon.

L’heureuse nouvelle a été annoncée sur le site officiel de la Cour royale suédoise. Le communiqué officiel disait: «Le bureau du maréchal est heureux d’annoncer que SAR la princesse Sofia, le vendredi 26 mars 2021 à 11 h 19, a donné naissance à un fils en bonne santé et prospère à l’hôpital Danderyd.»

Le palais a déclaré plus tard que la princesse Sofia et son nouveau-né se portaient bien. Son annonce continuait de se lire: «La mère et l’enfant vont bien.» Le site royal comprenait également une note de remerciement du prince Carl, le fils du roi Carl XVI Gustaf.

«Nous sommes très heureux et reconnaissants de pouvoir accueillir notre troisième fils dans notre famille», a déclaré le prince dans son communiqué. «La princesse Sofia et moi, ainsi que ses deux grands frères, avons tous rêvé de cette journée. Et maintenant, nous avons hâte de faire connaissance avec ce nouveau petit membre de notre famille.

Bien que le nom du troisième fils de la princesse Sofia et du prince Carl n’ait pas été révélé, il sera septième sur le trône suédois. Il est le huitième petit-enfant du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia.

La princesse Sofia et le prince Carl ont annoncé pour la première fois qu’ils attendaient un autre enfant en décembre 2020. Grâce à une publication sur Instagram, le couple royal a partagé une superbe photo en noir et blanc avec une légende qui disait: «Nous sommes heureux et excités et avons hâte d’accueillir notre troisième enfant. Un nouveau petit membre de notre famille.

L’annonce du bébé est survenue quelques semaines à peine après que la princesse Sofia et le prince Carl aient été testés positifs au COVID-19. Fin novembre, après un rassemblement pour les funérailles royales, le couple a ressenti des symptômes pseudo-grippaux. Suite au diagnostic positif, ils sont allés en quarantaine avec leurs deux fils, le prince Alexander, âgé de 4 ans, et le prince Gabriel, âgé de 3 ans.

Article suivant

Lil Nas X émeut les fans aux larmes avec une lettre de sortie sincère à son plus jeune moi