la principale cause de décès à l’hôpital

13/09/2021 à 8h30 CEST

Il provoque un décès toutes les 2,8 secondes et près de 50 millions de personnes en souffrent chaque année. De plus, c’est la première cause de décès à l’hôpital, la première cause de réadmission à l’hôpital, et jusqu’à 50 % des survivants souffrent de séquelles physiques et/ou psychologiques à long terme. Les chiffres du sepsis ne laissent personne indifférent.

Cependant, elle reste une grande inconnue au niveau général et les protocoles hospitaliers pour sa détection précoce et sa prise en charge ne sont pas aussi répandus qu’il serait souhaitable.

Mais qu’est-ce que la septicémie ? « Il s’agit d’une maladie complexe secondaire à une infection pouvant entraîner un dysfonctionnement de plusieurs organes et la mort ; une urgence médicale qui nécessite une attention immédiate et qui comporte un lourd fardeau sanitaire et économique qui lui est associé, à la fois pour le patient et pour les systèmes de santé de la planète entière “, expliquent-ils du groupe de travail sur les maladies infectieuses et la septicémie de la Société espagnole des unités de médecine intensive, critique et coronarienne (SEMICYUC).

Tenant compte du fait que cette pathologie, provoquée par une réponse immunitaire exagérée à l’infection, cause 11 millions de décès par an, les spécialistes rappellent l’importance d’avancer dans son étude, son contrôle et son traitement. Et les intensivistes espagnols travaillent sur cette tâche depuis des décennies.

Symptômes de la septicémie

L’un des problèmes de détection de la septicémie est que certains de ses symptômes peuvent être confondus avec une infection « normale ». C’est pourquoi il est important de savoir qu’il existe des personnes particulièrement susceptibles de souffrir de sepsis. Parmi eux les patients âgés, diabétiques ou immunodéprimés.

De plus, il existe certaines infections plus susceptibles d’entraîner un sepsis, comme les infections respiratoires comme la pneumonie, les infections intestinales ou celles des voies urinaires.

Compte tenu de ces conditions, les signes qui peuvent nous alerter sur l’apparition d’une septicémie sont :

Augmentation du rythme cardiaque au-dessus de 90 battements. Difficultés respiratoires. La température corporelle peut être supérieure à 38 °C ou descendre en dessous de 36 °C. Hypotension. Nausées ou vomissements. Diminution du volume d’urine. Somnolence, confusion et même fuite de connaissances.

Septicémie et Covid-19

La septicémie est la réponse de notre propre corps à l’infection, mais cette réponse endommage gravement nos propres tissus et organes.

Ainsi, les « nouvelles » maladies infectieuses comme le SARS-CoV-2, qui peuvent aussi développer par elles-mêmes un sepsis, obligent les réanimateurs à redoubler d’efforts.

L’étude nationale de surveillance des infections nosocomiales dans les services de médecine intensive (ENVIN) du SEMICYUC a averti cette année que les patients COVID-19, en ce qui concerne les infections associées au dispositif, présentent une réponse inflammatoire plus importante sous forme de sepsis et/ou de choc septique pendant leur séjour en soins intensifs, par rapport aux données de 2019.

En effet, pendant plus d’un an et demi de pandémie, un nombre important de patients admis aux soins intensifs pour Covid-19 sont décédés dans le cadre d’un choc septique.

« Le fait d’avoir le Sepsis Code dans les hôpitaux a permis en temps de pandémie d’identifier le patient septique tôt dans tous les milieux de soins, grâce à une approche multidisciplinaire coordonnée. De plus, il garantit la mise en œuvre immédiate de mesures efficaces qui réduisent la mortalité du sepsis », expliquent les experts du groupe de travail.

Code de septicémie

La mise en œuvre du Code Sepsis dans les unités de soins intensifs, et dans le reste des zones hospitalières, a permis de disposer d’une infrastructure importante pour la détection précoce des patients atteints de cette pathologie, intégrant des procédures, des stratégies et des protocoles de gestion qui réduisent la mortalité et la morbidité, quelle que soit la cause qui la déclenche.

Ce protocole de sepsis vise à identifier précocement les patients septiques et à coordonner l’approche multidisciplinaire afin de contrôler le foyer du sepsis et de garantir la survie des patients.

De plus, comme l’explique le groupe de travail, “il permet une prise en charge homogène et de meilleure qualité avec la capacité de résolution la plus élevée possible, basée sur la coordination des professionnels impliqués dans la prise en charge du sepsis”.

Les systèmes d’alerte plus ou moins automatisés du Sepsis Code permettent d’identifier des scénarios potentiellement graves qui, avec d’autres systèmes de détection, pourraient passer inaperçus.

De plus, l’incorporation de techniques microbiologiques dans la pratique clinique quotidienne pour l’identification rapide des microorganismes et des mécanismes de résistance contribue à raccourcir les temps de réponse diagnostiques et à parvenir à une meilleure adaptation du traitement antimicrobien.

La nécessité et l’utilité de mettre en œuvre le Code Sepsis dans tous les hôpitaux sont devenues plus évidentes que jamais à l’époque de COVID-19.