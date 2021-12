La principale cause de décès chez les Américains âgés de 18 à 45 ans n’est PAS Covid, c’est le fentanyl

par Matt Agorist, The Free Thought Project :

Parce que l’État applique une guerre contre la drogue qui interdit des alternatives beaucoup plus sûres, le fentanyl a pris d’assaut le marché des drogues illégales et ces opioïdes synthétiques extrêmement dangereux inondent les rues et laissent des tas de corps dans leur sillage. Ne vous y trompez pas, le fentanyl est dangereux et tue des milliers de personnes, mais la réponse du gouvernement fait bien plus de mal que de bien.

Au lieu de se rendre compte des dangers engendrés par une guerre contre la drogue qui a conduit au marché illicite du fentanyl florissant, l’État a recours à la violence, à des tactiques de peur et à la propagande pour effrayer sans succès les gens.

Eh bien, l’État n’a plus besoin d’utiliser la propagande, car les nouvelles données du gouvernement fédéral sont suffisamment choquantes en elles-mêmes. « Families Against Fentanyl », une organisation de sensibilisation aux opioïdes, a analysé les données de sources gouvernementales américaines et a révélé que le suicide, les accidents de voiture et la violence armée – qui étaient autrefois les principales causes de décès chez les personnes âgées de 18 à 45 ans – sont passés au second plan. au nouveau tueur numéro un : le fentanyl.

Le groupe a découvert que 37 208 personnes entre 18 et 45 ans sont décédées d’une surdose de fentanyl en 2020 et 41 587 sont décédées jusqu’à présent en 2021.

« Il s’agit d’une urgence nationale. Les jeunes adultes américains – des milliers d’Américains sans méfiance – sont empoisonnés », a déclaré le fondateur de Families Against Fentanyl, James Rauh, selon Fox News. « Il est bien connu que le fentanyl illicite est à l’origine de la flambée massive des décès liés à la drogue. Une nouvelle approche de cette catastrophe est nécessaire.

Ce n’est pas seulement ce groupe d’âge non plus, grâce aux blocages imposés par le gouvernement, 2020 a marqué l’année la plus meurtrière de l’histoire pour les surdoses mortelles de drogue avec du fentanyl qui ont coûté la vie à des individus de tous les groupes d’âge.

Selon Families Against Fentanyl, les décès dus au fentanyl en Amérique dans tous les groupes d’âge ont doublé, passant de 32 754 décès à 64 178 décès en seulement deux ans entre avril 2019 et avril 2021, selon les données.

Malheureusement, bien que ce groupe ait raison sur les statistiques d’overdose de fentanyl, leur solution au problème est davantage la guerre contre la drogue. Families Against Fentanyl souhaite que les législateurs désignent le médicament comme une « arme de destruction massive », affirmant que cela pourrait « sauver des vies ».

Un tel arrêté unifiera l’approche du gouvernement fédéral à l’égard des fentanyls et permettra une meilleure coordination au sein de l’exécutif et avec les autorités étatiques et locales. Il permettra au renseignement national américain de jouer un plus grand rôle dans l’assistance à l’application de la loi et permettra au ministère de la Défense de partager son expertise et sa technologie afin d’améliorer les efforts de détection et d’interdiction. Cela permettra au gouvernement fédéral de s’engager davantage dans le suivi et la perturbation des finances des trafiquants de fentanyl. Il fournira un mandat pour s’assurer que les États-Unis sont prêts à réagir à un événement faisant de nombreuses victimes impliquant du fentanyl, quelle qu’en soit la cause. Et cela aura un effet dissuasif sur ceux qui pourraient autrement envisager le trafic de fentanyls, quelle que soit leur intention.

Cette désignation d’ADM n’arrêterait pas le flux de fentanyl car le gouvernement américain est déjà fortement enraciné dans une guerre contre la drogue et les drogues, comme nous l’avons vu au cours des deux dernières décennies, gagnent cette guerre.

Ceux d’entre nous qui sont basés sur la réalité voient que la prohibition est ce qui a stimulé le marché du fentanyl. Sans la guerre contre la drogue, le fentanyl ne serait probablement pas un problème du tout.

Une grande partie des dangers associés à l’héroïne diminuerait si la drogue était légalisée et si les gens avaient la liberté de mettre ce qu’ils veulent dans leur propre corps. Sur un marché légal, cet extrait de la plante de pavot – qui est utilisé depuis des milliers d’années par des personnes dans le monde entier – serait produit à des dosages exacts connus du consommateur, sans produits chimiques de synthèse nocifs comme le fentanyl.

Comme le Dr Carl Hart, professeur de psychologie Ziff aux départements de psychologie et de psychiatrie de l’Université Columbia et chercheur scientifique à l’Institut psychiatrique de l’État de New York, l’explique dans son récent livre, Drug Use for Grown-Ups, nous devons considérablement réviser notre vision actuelle des drogues illégales.

