La principale crypto-échange turque Coinzo ferme ses portes – Échanges Bitcoin News

Coinzo, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie de Turquie, met fin à son actif numérique services commerciaux. La plate-forme a déclaré que son site Web resterait en ligne au cours des six prochains mois pour permettre aux utilisateurs de retirer leurs avoirs en crypto-monnaie et en monnaie fiduciaire turque.

Un autre des échanges cryptographiques de Turquie se termine au milieu de la «guerre» d’Ankara contre la crypto-monnaie

Le principal échange crypto turc Coinzo a annoncé lundi qu’il mettait fin à ses opérations de trading. La plateforme a appelé les clients à retirer leurs actifs en livre turque et en crypto-monnaie sans fournir de raison particulière pour sa décision de quitter le marché. Dans un avis publié sur son site Internet, la société a déclaré :

Nous avons décidé de mettre fin à notre service de fournisseur de services d’actifs numériques (plateforme de crypto-monnaie).

L’échange a souligné que son site Web, Coinzo.com, restera accessible pendant encore six mois, au cours desquels les commerçants pourront se connecter à leurs comptes et retirer la livre turque et les crypto-monnaies. Toutes les fonctionnalités seront disponibles à l’exception des options d’achat et de vente.

« Notre équipe d’assistance continuera à fournir des solutions aux problèmes de nos utilisateurs au cours de ce processus », a ajouté Coinzo. Il a également assuré que « tous les actifs en livres turques et en crypto-monnaie appartenant à nos utilisateurs sont en sécurité ». Les avoirs en crypto-monnaie inférieurs à la limite de retrait minimum seront crédités sur les comptes des utilisateurs en livres turques dans la semaine suivant l’annonce.

La bourse a révélé qu’elle avait déjà suspendu la paire de trading de la livre turque avec son propre jeton Coinzo (CNZ) afin que ses détenteurs ne soient pas affectés par les changements de prix après l’annonce de la fermeture. Les soldes CNZ seront convertis au dernier taux de transaction de 1,516 lire par pièce et les montants transférés dans les sept jours ouvrables.

Les retraits en livres turques peuvent être effectués sur un compte bancaire correspondant au nom et au prénom d’un compte Coinzo vérifié. La plate-forme ne facturera pas la commission de retrait fiduciaire habituelle et la limite de retrait minimale a été fixée à 0,1 lire. Il a également fourni des instructions détaillées sur la façon de retirer des actifs cryptographiques vers un autre portefeuille.

Coinzo, exploité par une société basée dans la ville d’Izmir, est l’une des cinq plus grandes bourses de Turquie, selon un rapport du portail d’information turc Diken. La publication affirme que la plate-forme cryptographique enregistrait près de 500 millions de lires (plus de 55 millions de dollars) en volumes de transactions quotidiens.

L’effondrement de Coinzo suit celui d’autres bourses de crypto-monnaie turques telles que Thodex et Vebitcoin. Les deux opérations ont été interrompues plus tôt cette année après que TCMB, la banque centrale de Turquie, a interdit l’utilisation de crypto-monnaies pour les paiements. À la suite de l’interdiction, les autorités turques ont également mis à jour les réglementations cryptographiques en mai, introduisant des exigences plus strictes pour les fournisseurs de services de trading cryptographiques locaux.

La nouvelle de la décision de Coinzo de fermer intervient après que le président Recep Tayyip Erdoğan a déclaré en septembre que la Turquie est « en guerre » avec la crypto-monnaie, malgré des informations antérieures selon lesquelles le gouvernement turc avait préparé un projet de loi pour réglementer l’espace crypto du pays, qui devrait entrer au Parlement. ce mois d’octobre. En juillet, le vice-ministre du Trésor et des Finances, Şakir Ercan Gül, a déclaré que « ceux qui interdisent [cryptocurrencies] sont généralement des pays avec des problèmes de démocratie. Ses commentaires suggèrent que la Turquie suivra les traces de l’Occident en termes d’approche réglementaire de l’industrie.

