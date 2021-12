La principale différence du prince Philip a créé des frictions avec le prince Charles « romantique » | Royale | Des nouvelles

La relation de Philip et Charles a longtemps fait l’objet de spéculations, et les représentations dans des émissions telles que The Crown semblent mettre en évidence les différences marquées entre les deux hommes. Indépendamment des expériences que le couple a partagées – le même pensionnat et le même service militaire – il existe des différences clés entre les deux personnages.

Des experts royaux ont discuté de la relation entre le duc d’Édimbourg et Charles dans le documentaire d’ITV Philip: Prince, Husband, Father.

Gyles Brandreth a déclaré: « J’ai dit une fois au prince Philip, il est étrange que les gens disent que vous et le prince Charles êtes si différents.

« Pour moi, vous semblez si semblable à bien des égards. Vous marchez de la même manière, vous parlez de la même manière, vous partagez tant d’intérêts pour les jeunes, pour la nature, pour l’art, la science et les désirs.

« Il me l’a dit, mais il y a une différence. Je suis pragmatique et le prince Charles est un romantique. »

L’expert royal Roya Nikkhah a ajouté: « En termes de caractère, vous ne pouviez presque pas trouver deux hommes plus éloignés l’un de l’autre.

« Philip avait la lèvre supérieure très raide, roule avec les coups, ne prends pas les choses trop personnellement.

« Quiconque les connaissait tous les deux dirait que le prince de Galles est assez différent et qu’il est beaucoup plus sensible que cela.

« Il ressent les choses beaucoup plus profondément et personnellement que son père. »

Plus tard, il a révélé que l’école lui avait inculqué son caractère fort, son sens du devoir et sa passion de longue date pour les vagues ouvertes.

Son séjour là-bas inspirera plus tard Philip à créer les Duke of Edinburgh Awards avec le fondateur de Gordonstoun, Kurt Hahn, qui s’est maintenant répandu dans 140 pays à travers le monde et a façonné la vie et la carrière de millions de personnes.