Je veux dire, pour sa défense, pouvez-vous même imaginer la formation impliquée pour être dans The Matrix? Ces acteurs esquivaient les balles à gauche et à droite et couraient à leur guise. Cela semble épuisant. Jada Pinkett Smith n’a pas non plus obtenu le rôle, mais selon Salma Hayek, son audition l’a époustouflée. Hayek ne se sentait absolument pas préparée et s’est comparée à l’actrice de Girls Trip, qu’elle a qualifiée de “machine méchante, maigre et sexy” lors de l’audition.