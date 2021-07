La principale sitcom NBC arrive sur Netflix ce week-end

in

Netflix est sur le point d’ajouter l’une de vos comédies NBC préférées à la plateforme de streaming. Le géant du streaming a récemment dévoilé des détails sur certaines des programmations à venir sur le service en août. Parmi les nombreuses émissions et films qu’ils ont dévoilés, Netflix a annoncé que 30 Rock se rendrait sur la plate-forme le dimanche 1er août.

Dimanche, les abonnés Netflix pourront regarder les saisons 1 à 7 de 30 Rock. La série à succès, qui mettait en vedette Tina Fey, Alec Baldwin, Tracy Morgan et Jane Krakowski, a été initialement diffusée sur NBC en 2006. L’émission a terminé ses sept saisons en 2013. Au fil des ans, 30 Rock a remporté de nombreux prix, dont plusieurs Emmys, Golden Globes et SAG Awards. Il a même remporté l’Emmy de la série comique exceptionnelle à trois reprises en 2007, 2008 et 2009. Fait intéressant, cette dernière nouvelle survient des années après que la comédie NBC a quitté Netflix, brisant ainsi le cœur des fans.

En septembre 2017, il a été annoncé que 30 Rock quitterait Netflix. Cinema Blend a indiqué qu’il avait quitté le service de streaming afin de passer à Hulu. Ils ont noté que Hulu avait signé un accord global important avec NBCUniversal pour acquérir certaines des émissions les plus populaires du réseau, dont 30 Rock. L’accord comprenait également des conditions pour des émissions telles que Parenthood, Made in Chelsea et There’s Johnny. Au moment de cette nouvelle, Netflix a partagé une déclaration avec JeuxServer dans laquelle ils expliquaient la raison pour laquelle 30 Rock a dû quitter la plate-forme.

“La licence d’une série télévisée ou d’un film est valable pour une durée déterminée, ce qui signifie que chaque titre est éventuellement renouvelé”, a déclaré le représentant de Netflix. « À ce stade, nous prenons en compte divers facteurs pour déterminer si nous renouvellerons le titre. Au fur et à mesure que nous élargissons notre portefeuille de contenu, notre objectif est de continuer à proposer de superbes films et séries télévisées à nos membres, tout en fournissant un contenu disponible exclusivement sur Netflix.” Alors que Hulu était la maison exclusive de 30 Rock il y a des années, les choses ont clairement changé. La comédie aura désormais à nouveau sa place sur Netflix. Bien sûr, si vous n’avez pas Netflix, vous pouvez toujours consulter la série de Fey via une autre plateforme. Toutes les saisons de 30 Rock sont également disponibles en streaming sur Peacock, le service de streaming de NBCUniversal.