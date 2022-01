La priorité absolue des démocrates avant les élections d’automne est de truquer les règles de vote américaines

Les démocrates ont-ils trouvé la question sur laquelle ils peuvent briser ce qui reste des traditions sénatoriales et favoriser une division 50-50 en une domination partisane ? Il est loin d’être clair que tout sera suffisant pour amener les deux membres récalcitrants de leur caucus – Sens. Joe Manchin, DW.Va., et Kyrsten Sinema, D-Ariz., – à changer d’avis sur le vote pour changer les règles de la chambre qui nécessitent une majorité de 60 pour invoquer la cloture et mettre fin à l’obstruction systématique. Mais si quelque chose y parvient, ce pourrait être l’affirmation selon laquelle l’adoption de leur projet de loi fédéral sur le droit de vote qui change la donne est le seul moyen de défendre la démocratie américaine contre les insurgés républicains.

L’opposition de Manchin et Sinema a été le roc sur lequel les efforts de l’administration Biden pour faire passer leur projet de loi de dépenses « Reconstruire en mieux » de mille milliards de dollars ont échoué en décembre. La paire s’est sentie à l’aise pour résister à la pression présidentielle ainsi qu’à une tempête d’abus de la part des gauchistes sur une législation qui ferait probablement couler une économie déjà fragile et alimenterait une inflation record.

Mais avec leurs plans de dépenses ambitieux bloqués, les démocrates se tournent dans la nouvelle année vers un effort renouvelé pour faire adopter quelque chose qui est probablement encore plus cher au cœur de leur base de gauche : modifier les lois électorales pour permettre aux démocrates de gagner plus facilement les élections. Ils lient l’«option nucléaire» sur l’obstruction systématique et l’adoption des projets de loi à leur tentative de transformer le premier anniversaire de l’émeute du 6 janvier au Capitole en un festival visant à diaboliser tous les républicains en traîtres «insurrectionnels» qui présentent une menace à la démocratie.

Avec leur section d’acclamations dans les médias d’entreprise traitant les célébrations du « jour de l’insurrection » comme s’il s’agissait d’un nouveau jour férié national et plus important que le 11 septembre, ils ont créé plus de levier qui pourrait déplacer leurs deux résistances. Si c’est le cas, cela permettrait au vote décisif du vice-président Kamala Harris de transformer le paysage électoral d’une manière qui mettrait fin au fédéralisme à toutes fins utiles et donnerait aux bureaucrates fédéraux un pouvoir sans précédent pour aider les démocrates à remporter les élections.

Les réfractaires démocrates pourraient être à bord cette fois

Le point crucial ici est que, contrairement à « Build Back Better », Manchin et Sinema ont déjà approuvé à la fois la loi sur l’avancement des droits de vote de John R. Lewis et la loi encore plus ambitieuse « Freedom to Vote Act ». Ce sera donc un test beaucoup plus sévère de leur opposition de principe à une décision qui chercherait essentiellement à faire du Sénat, comme la Chambre des représentants, une institution purement majoritaire.

Le Sénat a été conçu par les fondateurs de la république pour agir comme un frein à la volonté des majorités marginales cherchant à utiliser un avantage temporaire pour promulguer des lois qui transformeraient le pays avec des conséquences inconnaissables et potentiellement dangereuses.

La loi John R. Lewis permettrait au gouvernement fédéral d’intervenir n’importe où dans le pays pour passer outre les autorités locales ou étatiques chaque fois que la gauche allègue que des changements dans les lois pourraient théoriquement désavantager les électeurs minoritaires. Cela annulerait la décision de la Cour suprême des États-Unis de 2013 dans Shelby County v. Holder, qui a statué qu’il n’était plus légal pour les avocats militants du ministère de la Justice d’agir comme si le pays n’avait pas été transformé depuis que le Voting Rights Act de 1965 a forcé la fin de la discrimination raciale de jure.

La législation fédéraliserait les élections

La « Loi sur la liberté de vote » permettrait en fait de fédéraliser toutes les élections. En plus de transformer le jour des élections en une autre fête nationale, la loi imposerait des règles de vote anticipé partout et permettrait le vote des criminels et tenterait d’influencer ceux qui attendent de voter avec des cadeaux de nourriture et d’eau. Il rendrait obligatoires l’inscription automatique des électeurs, l’inscription le jour même et l’inscription en ligne. Cela mettrait également fin au gerrymandering partisan tout en protégeant des districts minoritaires-majoritaires aux formes souvent bizarres qui ont été créés pour garantir que des groupes raciaux spécifiques les domineraient.

Plus important encore, cela entraverait tous les efforts visant à garantir l’intégrité du vote en empêchant des actions telles que le nettoyage des listes de vote pour garantir que les personnes qui ont déménagé ou qui sont décédées ne sont pas toujours inscrites. Cela interdirait également les règles d’identification des électeurs très populaires, étendrait les bulletins de vote postal, restreindrait les efforts visant à garantir la validité de leurs signatures et légaliserait la récolte des voix. Cela imposerait également de nouvelles règles sur les contributions aux campagnes électorales dans le but d’annuler la décision de 2010 de la Cour suprême Citizens United v. FEC qui protégeait le discours politique.

Pris dans son ensemble, le projet de loi ferait en sorte que chaque élection future ressemble au chaos qui a affecté le vote en cas de pandémie de 2020, en supprimant les garde-fous qui garantissent l’équité. Même si 2020 n’a pas produit de résultat frauduleux, l’élection a tout de même miné la crédibilité du système (les grandes sociétés Internet et les médias d’entreprise faisant basculer les élections contre l’ancien président Donald Trump).

Ce n’est pas défendre la démocratie

Mais comme leurs affirmations selon lesquelles les actions de quelques centaines d’émeutiers désordonnés étaient l’équivalent moral du terrorisme d’Al-Qaida ou des confédérés tirant sur Fort Sumter, l’idée que ces lois électorales défendront la démocratie n’est rien d’autre qu’un éclair.

Harris a récemment affirmé que le « plus grand défi de sécurité nationale » auquel le pays était confronté était la prétendue « menace pour la démocratie » présentée par les républicains promulguant des lois dans divers États pour renforcer les mesures d’intégrité des électeurs. Le comité du 6 janvier de la Chambre est un tribunal kangourou partisan dans lequel les démocrates, ainsi que deux renégats du GOP (Rep. Liz Cheney, R-Wyo., et Adam Kinzinger, R-Ill.), tentent d’intégrer les théories du complot sur Trump et le GOP. Leurs efforts pour délégitimer l’opposition au président Joe Biden et les doctrines gauchistes réveillées alors que « l’insurrection » se poursuivent, et la marge de manœuvre des démocrates même modérés pour s’opposer à l’impulsion de la gauche d’écraser toute opposition se réduit.

Un vote pour mettre fin à l’obstruction systématique et adopter ces lois électorales serait loin d’être une défense de la démocratie ou une réponse appropriée à « l’insurrection ». Ce serait un coup dur pour la façon dont le Sénat a toujours veillé à ce que des majorités minces ne puissent pas promulguer des révolutions législatives.

L’essence de la démocratie américaine a toujours été la façon dont la Constitution a créé un système qui préservait l’ordre tout en permettant un changement progressif plutôt que global. La croyance en ce concept avait l’habitude d’avoir un consensus bipartite. Mais pas pour le Parti démocrate d’aujourd’hui. Il est dirigé par un président vieillissant qui est retenu captif par une base de gauche qui veut créer une révolution législative maintenant, avant que les majorités minces comme des rasoirs des démocrates ne soient effacées à la mi-mandat de 2022. Cela signifie qu’il est impératif de changer les règles pour obtenir ce qu’ils veulent par tous les moyens possibles.

Certains provocateurs démocrates radicaux prétendent que s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent, les républicains n’autoriseront jamais une autre élection équitable. Bien qu’une demande reconventionnelle républicaine dans le même sens puisse sembler une hyperbole, il serait plus proche de la vérité d’affirmer que mettre fin à l’obstruction systématique et adopter les lois de vote des démocrates constituerait une véritable menace pour l’intégrité de la démocratie américaine.

Il se peut qu’après la conspiration des démocrates au sujet de la collusion russe en 2016 et les affirmations de Trump « arrêter le vol » à propos de 2020, aucune des deux parties n’acceptera jamais pleinement une perte électorale à l’avenir. Mais si Manchin et Sinema ne résistent pas, le système sera modifié d’une manière qui fera du cynisme à l’égard du vote truqué une question de bon sens plutôt que l’extrémisme au chapeau en papier d’aluminium.

Jonathan S. Tobin est un contributeur principal à The Federalist, rédacteur en chef de JNS.org et chroniqueur pour le New York Post. Suivez-le sur Twitter à @jonathans_tobin.