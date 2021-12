La priorité de la star de Tottenham émerge alors que trois clubs Prem envisagent de déménager en janvier

Le défenseur de Tottenham, Joe Rodon, aurait défini sa « priorité » de carrière au milieu de l’intérêt de trois clubs de Premier League.

L’international gallois Rodon est passé par la formation des jeunes de Swansea avant d’être promu dans la première équipe en 2018-19. Il a ensuite fait 54 apparitions pour la tenue de championnat pour gagner un transfert de 11 millions de livres sterling à Tottenham en octobre de l’année dernière.

L’arrière central a réalisé de solides performances défensives depuis lors, mais a du mal à trouver une place de départ. Il affronte la concurrence de ses coéquipiers Eric Dier, Davinson Sanchez et Cristian Romero. Antonio Conte peut également utiliser Ben Davies et Japhet Tanganga à la place de Rodon.

Le manager italien a récemment été interrogé sur le manque d’opportunités de Rodon. Il a déclaré lors d’une conférence de presse: « La première chose que j’ai essayé de faire – et que je fais – est de trouver la bonne position pour chaque joueur. Et à chaque poste tu as un double joueur, et dans la caractéristique, j’vois Joe derrière Eric [Dier] en position centrale.

« Cette position est une position singulière. Si vous êtes un défenseur central à droite ou à gauche, vous avez plus d’options pour jouer. Pour être derrière le défenseur central, vous n’avez qu’une option.

« Joe m’a montré un engagement vraiment, vraiment grand, une volonté et un désir d’apprendre et de s’améliorer. C’est bon. Un très bon exemple pour les autres joueurs.

« C’est un joueur solide qui travaille et sait qu’il veut s’améliorer. Et je suis satisfait de l’amélioration que je constate dans les séances d’entraînement à son sujet.

Brighton a été le premier club de haut niveau à manifester son intérêt. Le patron des Seagulls, Graham Potter, connaît bien le joueur de 24 ans, ayant travaillé avec lui pendant une saison à Swansea.

Cependant, deux rivaux anglais sont maintenant dans le cadre pour s’emparer de l’homme de Tottenham. Le gourou des transferts Ekrem Konur affirme que Newcastle et West Ham sont tous deux passionnés par le défenseur.

Les trois équipes pensent pouvoir convaincre Rodon d’un changement en lui offrant un temps de jeu régulier. Cela s’intégrera dans la « priorité » de la star, qui est de jouer plus souvent pour qu’il puisse rester titulaire pour le Pays de Galles.

Un prêt de six mois aurait du sens pour toutes les parties. Cela donnerait à Rodon une chance d’améliorer sa confiance en jouant à un niveau élevé. Tottenham pourrait également voir un meilleur défenseur revenir cet été.

Sept joueurs Antonio Conte pourraient signer pour Tottenham en janvier

Higuain fait l’éloge de Tottenham, cible d’Aston Villa

Pendant ce temps, l’ancien joueur du Real Madrid et de Chelsea Gonzalo Higuain a fait l’éloge de Julian Alvarez.

Le jeune Argentin est en pleine forme, marquant 17 buts en 20 matches de championnat. Cela l’a vu devenir une cible d’attaquant pour Tottenham, Aston Villa et West Ham.

Lors d’une interview avec ESPN, Higuain a déclaré à propos du joueur de 21 ans: « Il est le meilleur attaquant de River Plate. Il a marqué 20 buts et la moitié de l’Europe le veut.

« J’ai vu comment il bouge, comment il utilise ses deux pieds. [He is] semblable à moi en termes de sa faim, le désir de le faire, le désir d’apprendre.

« Je l’aime à tous points de vue, comment il joue, son humilité… ça me rend très heureux qu’il se porte bien. »

LIRE LA SUITE: « Porte ouverte » pour la signature de « Monster » alors que Tottenham apprend le prix de l’accord avec le défenseur