01/06/2021 à 19:50 CEST

Malgré les rumeurs qui ont placé le footballeur en Allemagne, Ribéry a confirmé qu’il voulait continuer à la Fiorentina. Il l’a expliqué sur les micros de la radio française RMC. Le footballeur, à 38 ans, continue d’écrire l’histoire du football. Il est le cinquième joueur – des cinq ligues majeures – à marquer au moins un but au cours des 17 dernières saisons.

Le joueur continuera dans la compétition italienne. Bien qu’ils n’aient pas encore finalisé les détails de son renouvellement: “La priorité est de continuer avec la Fiorentina. Je dois attendre les négociations. Je dois leur parler & rdquor;il expliqua.

Ribéry a atterri en Italie à l’été 2019, après avoir mis fin à son séjour au Bayern Munich. Et il a réalisé une grande version dans l’équipe. 9 Bundesligas, une Ligue des champions, une Supercoupe d’Europe, une Coupe du monde des clubs et une Coupe Intertoto sont à son actif. Bien qu’actuellement, avec la Fiorentina, il ait dû s’adapter à ses conditions physiques, quittant le groupe et s’installant au centre du terrain.

La Gazzetta dello Sport a déjà annoncé il y a quelques mois l’intention de la Fiorentina de renouveler le footballeur, bien que ce ne soit pas encore officiel. Tel que rapporté par le journal italien en avril, Ils ont offert un contrat d’un an avec un salaire de deux millions. Et avec les derniers mots de Ribéry, tout indique qu’il poursuivra sa carrière en Italie.