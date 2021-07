La priorité est de remettre CG Power sur la bonne voie, déclare Tube MD

MAM Arunachalam, président de TII, a déclaré que l’acquisition de CG Power, ayant une forte présence mondiale, était une étape majeure en termes de taille, d’échelle et de portée pour TII, accélérant les stratégies de croissance de l’entreprise.

Tube Investments of India (TII), qui fait partie du groupe Murugappa de plus de 38 000 crores de roupies, a déclaré que la priorité de l’entreprise était de remettre sur les rails CG Power and Industrial Solutions, car elle estime qu’il existe de nombreuses opportunités de création de valeur. pour elle, en améliorant la rentabilité de cette dernière.

Vellayan Subbiah, directeur général de TII, a déclaré aux actionnaires, dans le rapport annuel 2021, que la réduction des vulnérabilités de la dette de CG Power continuera d’être une mesure importante pour TII.

« Nous sommes fermement convaincus que notre ligne de gestion financière prudente, associée à des normes de gouvernance d’entreprise solides et transparentes, profitera à CG Power à long terme », a-t-il déclaré.

TII, l’un des principaux fabricants d’une large gamme de produits d’ingénierie de précision et de produits métalliques pour les principales industries telles que l’automobile, les chemins de fer, la construction, l’exploitation minière et l’agriculture, avait acquis une participation majoritaire dans CG Power en novembre de l’année dernière.

CG Power possède 18 usines de fabrication qui emploient directement et indirectement plus de 11 000 personnes. Les deux sociétés étant engagées dans le secteur de l’ingénierie, l’acquisition, on s’attendait en outre, apporterait une synergie pour les deux.

Subbiah a déclaré que la raison d’être de l’acquisition n’était pas seulement de stimuler la croissance inorganique, mais aussi de réduire les risques de TII du secteur automobile et de sa cyclicité.

« Cela s’inscrit dans notre stratégie de base d’être un acteur industriel de premier plan dans le pays. La stabilité de base de TII dans la fabrication de produits industriels de haute qualité sera encore renforcée avec le portefeuille de produits différenciés de CG Power, s’adressant à des segments de marché nouveaux et variés », a-t-il déclaré.

CG Power a un héritage vieux de 82 ans, avec trois secteurs d’activité, tels que l’électricité comprenant principalement des transformateurs et des appareils de commutation, des produits industriels comprenant des moteurs, des pompes et des produits commerciaux et le segment ferroviaire. Globalement, l’entreprise se positionne parmi les 10 premiers fabricants de transformateurs. Il est classé comme le numéro un des fabricants de moteurs et le numéro deux des transformateurs et des appareils de commutation en Inde.

MAM Arunachalam, président de TII, a déclaré que l’acquisition de CG Power, ayant une forte présence mondiale, était une étape majeure en termes de taille, d’échelle et de portée pour TII, accélérant les stratégies de croissance de l’entreprise.

TII avait conclu un contrat de souscription de titres le 7 août 2020 avec CG Power, lourdement endetté, d’environ Rs 700 crore. La société, début septembre, a décidé de faire un nouvel investissement de Rs 100 crore et détient actuellement une participation globale de 58,58 % dans CG Power sur une base entièrement diluée.

Vers un assouplissement des contraintes de fonds de CG Power, la société a fourni des garanties en faveur des prêteurs de CG Power pour un montant total allant jusqu’à Rs 1,365 crore. CG Power est en bonne voie pour améliorer ses performances financières et opérationnelles afin de servir et de satisfaire pleinement toutes ses dettes par elle-même sans qu’il soit nécessaire pour les prêteurs de CG Power de recourir aux garanties fournies par la société, a déclaré TII.

Selon les rapports, CG Power avait une dette intérieure de Rs 2 161 crore au 31 mars 2020, qui a maintenant été restructurée en un prêt à terme de Rs 650 crore, un NCD à faible coupon de Rs 200 crore et un bilan de Rs 150 crore. élément qui doit être ajusté de la vente des biens de l’entreprise.

