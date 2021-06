La priorité la plus immédiate est de traverser la pandémie, dit Javid

S

ajid Javid a déclaré que sa “priorité la plus immédiate” serait de faire traverser le pays à la pandémie de coronavirus, alors qu’il prenait le poste de secrétaire à la Santé

S’adressant aux médias pour la première fois depuis qu’il a succédé à Matt Hancock samedi, M. Javid a déclaré qu’il reconnaissait “l’énorme responsabilité” qui lui était imposée.

Et il s’est engagé à « faire tout ce que je peux pour m’assurer que je livre pour ce grand pays ».

Le retour de M. Javid au Cabinet est intervenu à peine 90 minutes après que M. Hancock a annoncé sa démission samedi, à la suite de la fuite de séquences vidéo le montrant enfreindre les règles de distanciation sociale en embrassant un assistant dans son bureau ministériel.

M. Javid, ancien chancelier et ministre de l’Intérieur, a déclaré que M. Hancock avait travaillé « incroyablement dur » et « accompli beaucoup de choses », et il a ajouté : « Nous sommes toujours dans une pandémie et je veux que cela se termine dès que possible et ce sera ma priorité la plus immédiate, pour voir que nous pouvons revenir à la normale le plus tôt et le plus rapidement possible. »

LIRE LA SUITE

Bien que la pandémie soit au premier plan de l’esprit de M. Javid, l’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt a déclaré qu’il aurait un certain nombre d’autres problèmes à résoudre, notamment les soins sociaux.

Il a été dit à M. Hunt sur The Andrew Marr Show que lorsqu’il occupait le poste, il n’avait pas été en mesure de remanier le secteur en six ans.

Mais demandé combien de temps M. Javid avait, il a répondu: “Six mois, parce que le gouvernement a dit qu’il le ferait d’ici la fin de cette année, et je sais que Sajid voudra honorer cette promesse.”

Pendant ce temps, le président du conseil de la British Medical Association, le Dr Chaand Nagpaul, a déclaré que M. Javid devrait être «honnête» avec le public pour s’attaquer à un arriéré de soins et négocier les ressources dont le NHS a besoin.

Il a déclaré à Sky News qu’il y avait “un record de plus de cinq millions de patients sur les listes d’attente” qui “n’inclut pas environ 20 millions de patients qui n’ont pas été vus dans des cliniques externes l’année dernière”.

Il a ajouté: «Beaucoup de ces patients deviendront plus malades avec le temps. Beaucoup d’entre eux ont des problèmes de santé qui, s’ils ne sont pas traités rapidement, deviendront plus graves.

“Et ce qu’il devra faire, c’est gérer cette crise d’une manière qui donne la priorité, mais aussi être honnête avec le public sur le temps que cela va prendre.”

La nomination de M. Javid est intervenue après que Boris Johnson ait initialement été bloqué par M. Hancock à la suite de la révélation par le journal Sun vers 1 heure du matin vendredi d’images de vidéosurveillance qui le montraient embrassant Gina Coladangelo, prises le mois dernier.

Accusations de l’affaire Matt Hancock / PA Wire

Les rapports suggèrent que M. Hancock a été mis au courant des images jeudi soir et il s’est excusé vendredi après sa publication mais n’a pas immédiatement démissionné.

Le numéro 10 a déclaré que le Premier ministre considérait l’affaire close à la suite des excuses de M. Hancock, mais la pression a augmenté tout au long de la journée et jusqu’à samedi, et les députés conservateurs ont commencé à demander le départ de M. Hancock.

Samedi peu après 18 heures, M. Hancock a déclaré qu’il avait été voir M. Johnson pour présenter sa démission, car sa vie personnelle menaçait de détourner l’attention de l’effort pandémique.

Et moins de deux heures plus tard, M. Javid avait été confirmé à la poste.

Interrogé dimanche sur Trevor Phillips sur Sky News pour savoir si M. Hancock avait pensé qu’il était juste de démissionner une fois les critiques accrues, le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a déclaré: « Matt dans sa propre lettre, je pense, a dit – et finalement je pense – qu’il a a probablement fait le bon jugement en ce sens qu’il ne veut pas que cette situation autour de lui le détourne de cet objectif clé et du travail clé du gouvernement, qui est de fournir des services aux gens sur la pandémie et alors que nous sortons de la pandémie . “

The Andrew Marr Show / PA Media

Il a ajouté: «Je pense qu’il était juste que le Premier ministre et Matt se soient concentrés, même au cours des deux derniers jours, sur l’assurance que cette expérience, ces connaissances qui ont été acquises au cours de la dernière année et demie environ en traitant avec la pandémie, était là pour pouvoir se concentrer sur la pandémie.

«Et je ne pense pas que ce soit en contradiction du tout pour que Matt profite également de l’occasion pour examiner la situation et pour réfléchir et décider que sa position détournait l’attention du travail qui est sorti de la pandémie et je pense que le mérite de Matt, qu’il ne se concentre pas seulement sur sa famille, mais sur le pays au sens large et les meilleurs intérêts du Royaume-Uni. »

Mais la secrétaire fantôme au logement, Lucy Powell, a déclaré que le fait que M. Hancock n’ait pas été limogé par le Premier ministre vendredi démontrait un “angle mort très dangereux”.

Elle a déclaré dimanche à Trevor Phillips : « Ce sont les décisions difficiles du leadership et j’ai bien peur que le Premier ministre ait un angle mort très dangereux en ce qui concerne les questions d’intégrité et de conduite dans la vie publique et c’est vraiment un gros problème et c’est un problème encore plus grave lorsque vous êtes au milieu d’une pandémie et que vous demandez au public d’avoir également une intégrité et une conduite dans la manière dont il mène sa propre vie. »