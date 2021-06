La priorité la plus immédiate est de traverser la pandémie, dit Javid

S

ajid Javid a déclaré que sa “priorité la plus immédiate” serait de faire traverser le pays à la pandémie de coronavirus, alors qu’il prenait le poste de secrétaire à la Santé

S’adressant aux médias pour la première fois depuis qu’il a succédé à Matt Hancock samedi, M. Javid a déclaré qu’il reconnaissait “l’énorme responsabilité” qui lui était imposée.

Et il s’est engagé à « faire tout ce que je peux pour m’assurer que je livre pour ce grand pays ».

Le retour de M. Javid au Cabinet est intervenu à peine 90 minutes après que M. Hancock a annoncé sa démission samedi, à la suite de la fuite de séquences vidéo le montrant enfreindre les règles de distanciation sociale en embrassant un assistant dans son bureau ministériel.

M. Javid, ancien chancelier et ministre de l’Intérieur, a déclaré que M. Hancock avait travaillé « incroyablement dur » et « accompli beaucoup de choses », et il a ajouté : « Nous sommes toujours dans une pandémie et je veux que cela se termine dès que possible et ce sera ma priorité la plus immédiate, pour voir que nous pouvons revenir à la normale le plus tôt et le plus rapidement possible. »

LIRE LA SUITE