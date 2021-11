Arsenal a fait d’un attaquant de la Liga sa « priorité totale » alors qu’il cherche à remplacer Alexandre Lacazette, selon des informations.

Le Français se rapproche d’une sortie d’Arsenal alors que son contrat se termine. Il sera libre de quitter le nord de Londres en juin, West Ham et Newcastle lorgnant sur sa signature.

Les Gunners sont à la recherche de son successeur et ont inscrit plusieurs noms sur leur liste de souhaits. Dusan Vlahovic et Andrea Belotti sont tous deux à l’étude.

Vlahovic devrait être vendu cet été après avoir rejeté l’offre d’un nouveau contrat avec la Fiorentina. Belotti est dans une position similaire, même si son transfert pourrait avoir lieu en janvier.

Malgré ces liens, il semble qu’Arsenal ait clairement indiqué avec qui il voulait s’associer avec Pierre-Emerick Aubameyang. Sport Witness, citant des articles de la presse espagnole, affirme qu’Alexander Isak de la Real Sociedad est désormais la « priorité totale ».

Il a réalisé de belles performances à l’Euro 2020 et a eu la malchance de ne pas marquer de but. L’attaquant a également marqué 17 buts en championnat en 2020-21 alors que son équipe a terminé cinquième.

Isak a maintenu cette belle forme cette fois-ci avec des buts contre l’Atletico Madrid et l’Athletic Bilbao jusqu’à présent.

Le rapport indique qu’Isak est en passe de devenir le départ record de la Sociedad, éclipsant les 30 millions d’euros payés par l’Atletico pour Antoine Griezmann en 2014.

La clause de libération massive d’Isak, d’une valeur de 90 millions d’euros (76,8 millions de livres sterling), pourrait également faire de lui la signature record d’Arsenal. Cela s’élève actuellement aux 72 millions de livres sterling qu’ils ont payés pour Nicolas Pepe en août 2019.

Isak a signé un nouveau contrat à long terme avec Sociedad plus tôt cette année. À l’annonce, l’international suédois a déclaré : « Je suis très heureux de continuer à la Real. C’est un grand club, je me sens aimé ici et j’espère profiter des choses avec cette équipe pendant encore de nombreuses années.

Cependant, l’étoile a récemment laissé entendre qu’il pouvait déménager à la recherche d’un nouveau défi. « Je suis bien placé en ce moment, je suis très heureux. Mais un jour, ce serait bien de jouer aussi en Angleterre », a-t-il déclaré.

«Ils ont six ou sept des plus grands clubs du monde, c’est un très haut niveau, et bien sûr un jour ce serait une alternative.

« Chaque joueur veut être la meilleure version d’eux-mêmes et atteindre le plus haut niveau possible.

« J’ai des attentes pour moi-même que j’essaie de réaliser, alors nous verrons où le voyage me mènera à l’avenir. »

Pendant ce temps, la starlette d’Arsenal Emile Smith Rowe a reçu sa première convocation senior en Angleterre.

Le joueur de 21 ans a été en pleine forme cette saison, inscrivant quatre buts en 11 matches de championnat. Il semble que Gareth Southgate ait regardé Smith Rowe pour ses débuts en Angleterre.

Les Three Lions accueillent l’Albanie vendredi soir avant de se rendre à Saint-Marin trois jours plus tard.

L’arrivée de Smith Rowe intervient après que des personnalités comme Marcus Rashford et Mason Mount ne se soient pas présentées pour le service international. Les deux joueurs se remettent d’une maladie.

