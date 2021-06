La prise de contrôle impie de Kevin Durant et l’effondrement de Milwaukee ont défini le classique des Nets-Bucks

Les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks étaient tous deux bien conscients des enjeux avant le cinquième match de leur série de deuxième tour à égalité lors des éliminatoires de la NBA 2021. Historiquement, l’équipe qui remporte le match 5 d’une série 2-2 remporte la série environ 82 pour cent du temps. Les deux équipes avaient protégé leur terrain à domicile jusqu’à présent, mais il semblait que l’élan tournait du côté de Milwaukee après avoir volé leur deuxième victoire consécutive dans le match 4 tandis que les Nets perdaient Kyrie Irving sur blessure. Soudain, Brooklyn était l’équipe désespérée.

Les Nets avaient initialement exclu James Harden pour le match 5 un jour plus tôt alors que le gardien de la superstar se remettait d’une tension aux ischio-jambiers subie dans la première minute du premier match de la série. Le statut de Harden passerait de douteux à discutable à «décision de temps de jeu» tout au long de la journée avant qu’il ne soit annoncé dans la formation de départ.

Après une sortie humiliante au deuxième tour dans la bulle l’année dernière, il semblait que les Bucks attrapaient toutes les pauses dont ils avaient besoin pour bouleverser Brooklyn et atteindre la finale de la conférence. Les Nets jouaient toujours cette saison avec des attentes de championnat ou de défaite, et ils n’allaient pas obtenir beaucoup de sympathie du reste de la ligue pour leur mauvaise chance de blessure.

La pression en cascade qui était acceptable des deux côtés finirait par céder la place à l’un des grands matchs éliminatoires que nous avons vus de mémoire récente. Ce sont les Nets qui sont repartis avec une victoire de retour pour prendre le contrôle de la série.

Les Nets ont battu les Bucks, 114-108, prennent une avance de 3-2 alors que la série retourne à Milwaukee jeudi. Tous ceux qui ont regardé ce match ont immédiatement senti qu’ils assistaient à un classique instantané.

Ce jeu va résonner autour de la NBA pendant un certain temps. C’est ce qui le rendait si spécial.

Kevin Durant a montré pourquoi il est l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA

Durant n’avait rien à prouver mais tout à gagner en entrant dans le match 5. Le statut de Durant en tant que grand de tous les temps était déjà assuré avec un MVP et deux MVP de finale, mais sa décision de jouer avec plusieurs autres superstars à Golden State puis Brooklyn a mené critiques pour affirmer qu’il ne pouvait pas mener une équipe à la grandeur par lui-même. Avec Irving out et Harden gravement compromis, KD n’avait d’autre choix que de prendre le contrôle.

Tout ce qu’il a fait, c’est réaliser l’une des plus grandes performances en séries éliminatoires de l’histoire du sport.

Durant a terminé la soirée avec 49 points, 17 rebonds, 10 passes décisives, trois interceptions et deux blocs sur 16 tirs sur 23 sur le terrain, 4 sur 9 tirs sur trois et 13 sur 16 tirs sur faute ligne. Peut-être le plus impressionnant de tous, il a joué les 48 minutes du match. N’oublions pas qu’il s’agit d’un joueur qui a subi une déchirure d’Achille dévastatrice il y a seulement deux ans.

C’était un grand joueur de tous les temps qui a réalisé une excellente performance de tous les temps dans une situation de pression pour sauver la saison de son équipe. C’était Kevin Durant à son apogée absolu.

Durant a tranché la défense de Milwaukee de toutes les manières possibles, initiant l’attaque comme un meneur, drainant les tractions de la plage à trois points et à l’intérieur de l’arc, se dirigeant vers le panier et terminant toujours avec un toucher doux. Il n’y avait rien que Milwaukee puisse faire pour l’arrêter.

Durant a propulsé le retour de Brooklyn en deuxième mi-temps presque tout seul. La prochaine fois que quelqu’un reproche à Durant de vouloir jouer avec d’autres superstars, montrez-lui ce jeu.

James Harden a joué 46 minutes sur une jambe

Harden n’avait pas à jouer dans le cinquième match alors qu’il soignait un tendon du jarret, mais l’entraîneur-chef de Brooklyn, Steve Nash, a laissé la décision de jouer entre les mains de sa superstar. Avec Irving sorti et la série soudainement liée, Harden était déterminé à l’éliminer. D’une manière ou d’une autre, il a donné aux Nets 46 minutes une nuit où il avait manifestement du mal à se déplacer sur le sol.

Harden tuait légitimement les Nets en première mi-temps alors que les Bucks construisaient une avance de 16 points avant la pause. Il n’a marqué aucun but sur 0 sur 6 tirs sur le terrain et il ralentissait l’offensive de Brooklyn en tant que gestionnaire de ballon principal. Nash a vu l’incapacité de Harden à accélérer le rythme et a installé Durant au poste de meneur en seconde période. C’est à ce moment-là que Brooklyn a pris feu et a voulu revenir dans le match.

Harden a terminé la soirée avec cinq points, huit passes décisives et trois rebonds sur 1 tir sur 10 sur le terrain et 0 sur 8 tirs sur trois. Même lors de l’une des performances les plus difficiles de sa carrière, il a quand même joué plus de minutes que n’importe quel joueur des Bucks.

À son crédit, Harden a encore eu plusieurs moments où il a eu un impact. Ses passes pour la plupart stationnaires ont aidé à lancer l’offensive de Brooklyn pour les coupures et les sauteurs sur place. Il a même renversé Giannis Antetokounmpo lors d’un post-up tardif du côté défensif.

Ce n’était pas un bon effort de Harden, mais c’était quand même assez remarquable. Dans quel genre de condition il sera pour le reste de la série reste un énorme point d’interrogation.

Les Bucks ont raté une occasion en or

Tous ceux qui sont impliqués avec les Bucks vont devoir se réconcilier avec cette défaite pendant longtemps. Si Milwaukee abandonne finalement un match de plus pour perdre la série, c’est le match qui va les hanter pendant l’intersaison et au-delà.

L’absence d’Irving et la blessure de Harden au point de blesser l’équipe ont été une bénédiction incroyable pour les Bucks. Ils ne pouvaient toujours pas en profiter. Tout le monde dans l’organisation mérite de s’échauffer après une telle performance, de la propriété au front office en passant par l’entraîneur-chef Mike Budenholzer, Giannis, Jrue Holiday et le reste de l’équipe.

Les Bucks menaient de 16 points à la mi-temps. Brooklyn a pris sa première avance avec un peu plus de huit minutes à jouer, mais le match était toujours là pour les Bucks. Ils ont simplement raté trop d’opportunités à la fin du match, littéralement dans un cas.

Budenholzer va se faire virer si les Bucks perdent cette série. Il doit ajuster l’attaque et trouver un moyen de ralentir Durant avec des pièges et un déni de balle. Il est difficile de trop enflammer les Bucks lorsque KD fait une déchirure comme celle-ci, mais cela ne rendra pas la perte plus facile à supporter. C’était un match que les Bucks devaient gagner, et ils l’ont raté.

Giannis Antetokounmpo n’a pas pu conclure la victoire

Soulignons d’abord qu’Antetokounmpo a été excellent la majeure partie de la soirée, terminant avec 34 points, 12 rebonds, quatre passes décisives et deux contres sur 14 tirs sur 22 depuis le terrain, 2 sur 4 tirs sur trois et 4- de-7 tir à la ligne de faute. Il a dominé le match en première mi-temps et a donné à son équipe l’opportunité de s’enfuir avec la victoire.

L’incroyable prise de vue de Durant et quelques erreurs tardives de Giannis, de ses coéquipiers et de son équipe d’entraîneurs ont finalement coûté aux Bucks.

Antetokounmpo n’était pas assez bon en fin de match. C’était frustrant de le voir prendre un pull fadeaway alors qu’il avait Harden au poteau avec moins de deux minutes à jouer. Giannis est trop gros et trop fort pour se contenter de ce coup.

Giannis a également échappé une passe tardive de Middleton dans les dernières secondes lorsque les Bucks ont eu la chance d’égaliser le match. Giannis aurait dû être capable d’attraper proprement cette passe et de terminer avec le dunk, mais il a perdu le contrôle et les Bucks ont raté leur dernière occasion de prolonger le match.

Si Giannis Antetokounmpo ne tâtonne pas cette passe de Khris Middleton et ne provoque pas de chiffre d’affaires, c’est à coup sûr un dunk facile pour lui et un match nul avec moins de 20 secondes à jouer. Pauvre Giannis et les Bucks. #NBA pic.twitter.com/uBnBVeE3Z8 – Chris Beasmore (@CBeasmoreNews) 16 juin 2021

Il est facile de critiquer Antetokounmpo pour ses trois ratés, ses lancers francs manqués, sa gestion tremblante du ballon et son manque de mouvements de poste raffinés. Comme nous l’avons écrit plus tôt dans cette série, Giannis devrait finalement être utilisé et considéré comme un grand homme, mais il a souvent dû jouer comme un gardien car Milwaukee n’a pas d’initiateur d’élite sur le ballon. Il est remarquable que Giannis, qui n’a encore que 26 ans, soit déjà deux fois MVP tout en ayant encore beaucoup de place pour grandir en attaque.

La défense de Giannis a été formidable tout au long de la nuit en tant que protecteur de jante du côté de l’aide. Il est incontestablement l’un des meilleurs joueurs du jeu aujourd’hui. Mais un soir où Durant est devenu une supernova, Antetokounmpo a dû admettre qu’il n’était toujours pas au sommet de la ligue.

Jeff Green a aidé à sauver les Nets du banc

Lors d’une soirée historique pour Durant, c’est son ancien coéquipier recrue des Seattle Supersonics qui a fourni le coup de poing supplémentaire dont son équipe avait besoin pour gagner.

Green a marqué 27 points sur 7 tirs sur 8 à trois points pour donner à l’offensive de Brooklyn une secousse majeure sur le banc. Green a facilement dominé toutes les réserves de Milwaukee, qui ont cumulé 15 points.

Green a fait partie de sept équipes au cours des sept dernières années et a joué pour 11 équipes au cours de sa carrière. Bien qu’il n’ait jamais été à la hauteur de son battage médiatique en tant qu’ancien choix général n ° 5, il s’est transformé en un centre étendu à la fin de sa carrière pour devenir le type de joueur de rôle qui continue de signer. Green a déjà participé à de nombreux gros matchs, mais il a rarement été aussi bon que celui-ci.

Green a raté le match 3 avec une blessure au pied et n’avait marqué que 17 points au total dans la série avant le match 5. Dans le plus grand moment de la saison de Brooklyn, il a livré.

Cela pourrait devenir le jeu déterminant des éliminatoires de la NBA 2021

Les éliminatoires de la NBA sont grandes ouvertes cette année, ce qui n’est généralement pas le cas. LeBron James et Stephen Curry sont déjà éliminés. Nous avons enfin de nouvelles franchises dans le mix pour un championnat NBA, et il semble que chaque équipe restante avait un chemin raisonnable vers un championnat entrant dans ce match.

Les Nets ont le plus de talent et devraient être les favoris des séries éliminatoires cette année, mais les blessures d’Irving et Harden les ont rendus vulnérables. Les Bucks ont eu une chance de les mettre au bord de l’élimination lors du cinquième match, et ils n’ont tout simplement pas pu le faire.

On dirait que les trois équipes restantes dans la Conférence Ouest – les Phoenix Suns, les Utah Jazz et les Los Angeles Clippers – ont à peu près une chance égale d’atteindre la finale. Vont-ils un jour déplorer que Milwaukee perde ce match pour donner aux Nets l’opportunité de prolonger leur saison et d’améliorer leur santé ?

Le match 5 des Nets-Bucks pourrait avoir des implications majeures pour la suite des playoffs. Pour l’instant, apprécions simplement un jeu qui nous a donné tout ce que nous pouvions demander.