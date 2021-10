La prise de contrôle mondiale des robots ne fait que commencer

En juin, Amazon a présenté l’une des innovations les plus cool au monde de la dernière décennie : Une épicerie Amazon Fresh à part entière de 25 000 pieds carrés sans caissier.

L’idée du magasin est assez simple. Vous entrez. Vous attrapez des objets. Vous les mettez dans votre panier. Et tu pars. Pas de processus de caisse ni de paiement.

Comment Amazon y parvient-il ? Technologie de nouvelle génération.

En bref, Amazon utilise une série de scanners et de caméras pour identifier qui vous êtes dès votre entrée dans le magasin et vous associe à votre compte Amazon Prime. Ensuite, Amazon utilise des milliers de capteurs pour déterminer les produits que vous retirez des étagères et mettez dans votre panier. À la sortie du magasin, Amazon facture ces articles sur votre compte Amazon Prime.

C’est si facile.

Ne fais pas d’erreur. Cette méthode d’achat « Just Walk Out » est l’avenir. Bientôt, la technologie d’Amazon deviendra une ubiquité mondiale de la vente au détail. Bientôt, il n’y aura plus de caissiers.

D’un côté, c’est super. Cela signifie des achats plus rapides, plus faciles et probablement moins chers. D’un autre côté, cependant, cela signifie une énorme perte d’emplois. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, il y a environ 3,4 millions de caissiers dans le pays. Presque tous pourraient être sans emploi d’ici 2030.

Et ils ne sont pas seuls.

Comment la révolution robotique va tout changer

Mon copain est le chef du génie mécanique chez Miso Robotics, une entreprise qui conçoit un robot de retournement de hamburgers appelé Flippy. À long terme, la vision est que Flippy remplace les chefs de restauration rapide dans tout le pays. S’ils réussissent, cela représentera environ 500 000 Américains sans emploi d’ici 2030.

Pendant ce temps, iRobot fabrique tous ces robots ménagers pour aspirer, nettoyer et tondre votre pelouse pour vous. S’ils continuent d’innover, ces robots finiront par vieillir les nettoyeurs de maisons et les paysagistes à travers le pays. C’est aussi quelques centaines de milliers d’emplois.

Qu’en est-il de ces codes QR dans les restaurants ? Vous pouvez commander maintenant sans avoir besoin d’un serveur, en scannant simplement un code QR et en commandant via votre téléphone portable. Le plus pour les consommateurs ? Aucun conseil. Si ceux-ci deviennent omniprésents, vous parlez de 2 millions de serveurs et serveuses sans travail.

Et ne me lancez même pas dans la conduite autonome…

À grande échelle, Uber et Lyft utiliseront des véhicules de covoiturage autonomes pour transporter les personnes. DoorDash et Postmates feront de même pour le transport de nourriture (Domino’s teste en fait déjà la livraison de pizza autonome à Houston). Amazon, Walmart, Target, UPS et FedEx feront tous de même pour leur logistique. C’est encore quelques millions de personnes qui seront déplacées par l’automatisation.

Au total, le McKinsey Global Institute a estimé dans un rapport de 2021 que 45 MILLIONS d’Américains – environ 25 % de l’effectif – perdront leur emploi à cause de l’automatisation d’ici 2030. Notre analyse indépendante de la main-d’œuvre américaine est également arrivée à un chiffre d’environ 45 millions.

En d’autres termes, les robots vont conquérir le monde et, en cours de route, beaucoup d’entre nous vont perdre leur emploi.

Bien que cela puisse sembler apocalyptique, ce n’est pas – c’est en fait une opportunité pour vous de gagner beaucoup plus d’argent que votre travail ne vous rapportera jamais.

Parce qu’une entreprise ou une série d’entreprises doit fabriquer tous ces robots, et que ces robots remplacent un quart de la main-d’œuvre américaine, les fabricants de robots débloqueront une valeur économique importante. Leurs ventes et leurs bénéfices vont monter en flèche ! Et leurs actionnaires vont devenir très riches.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.