La prise de pouvoir du SNP par Nicola Sturgeon alors que des membres sont expulsés du NEC au pouvoir du parti | Politique | Nouvelles

Le Comité exécutif national du SNP (NEC), la plus haute instance décisionnelle du parti, passe de 42 à 32 membres. Cependant, environ la moitié des représentants régionaux du parti sont désignés pour la côtelette, qui représentent des milliers de membres dans des centaines de branches à travers l’Écosse.

Mais cette décision a suscité des craintes quant au manque de contrôle que le parti aura de la part des membres à l’avenir à la suite de “l’amincissement”.

Les chefs sont actuellement mêlés à une dispute concernant 600 000 £ de dons pour payer une autre campagne référendaire.

Les initiés du parti suggèrent que l’argent a été dépensé pour les frais juridiques et la rénovation du siège d’Édimbourg.

Mais le SNP nie les allégations, mais la police écossaise enquête sur plusieurs allégations de fraude.

Dans un projet de document, les Nats ont déclaré: “Les commentaires de notre consultation ont souligné la nécessité de poursuivre la réforme du NEC, notamment de la part de ceux qui ont l’expérience de l’adhésion au NEC.”

Il fait valoir que les réunions du NEC, qui ont lieu tous les mois, ont de «longs ordres du jour» qui entraînent «des opportunités minimisées de participation, d’examen et de débat».

Le journal a ajouté : « Compte tenu de la taille de nos membres et de l’expertise qu’ils renferment, il n’y avait pas un appétit énorme pour réduire considérablement la taille de NEC, mais plutôt une réduction modeste et des changements dans le modèle de fonctionnement.

« Notre proposition réduit le nombre de membres du NEC à 32. »

LIRE LA SUITE: Esturgeon au bord du référendum: le SNP obtient une majorité indépendantiste

« Cette prise de pouvoir de l’Esturgeon n’est que le dernier exemple et un dont tout stalinien serait fier.

« Tout le pouvoir au SNP est concentré entre les mains de deux personnes.

“Son dirigeant et son directeur général qui sont bien sûr mariés l’un à l’autre.

«Cette dynamique malsaine ne permet pas la critique ou la dissidence et cette décision est conçue pour supprimer les derniers vestiges de la démocratie du SNP et pour garantir que le NEC n’est rien de plus qu’un tampon en caoutchouc pour le leader et le directeur général.

“Il le fait en changeant l’équilibre entre ceux élus par les membres et vers ceux nommés.”

Alex Cole-Hamilton MSP, chef des libéraux démocrates écossais, a déclaré : « Les choses doivent être assez désespérées dans la guerre civile interne au parti au pouvoir si elles [the SNP] doivent ainsi découper le Comité Exécutif.

Le SNP a été approché pour commentaires.