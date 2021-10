La prise directe de Rajon Rondo sur la relation d’Anthony Davis avec Dwight Howard

Les Lakers de Los Angeles se sont battus puissamment vendredi soir, tombant finalement aux Phoenix Suns 115-105.

Avec la défaite, LA est passé à 0-2 cette année-là.

Lors d’une soirée remplie de multiples indignités, dont LeBron James pleurant sur la touche et Rajon Rondo menaçant de tirer sur un fan, un en particulier se démarque vraiment des autres: Anthony Davis et Dwight Howard se battent.

Même si Davis et Howard ont tous deux déclaré ce qui a conduit à leur querelle, le simple ridicule de celle-ci a conduit plusieurs Lakers à être interrogés à ce sujet après coup.

Un joueur qui a choisi de discuter de la question était Rondo, qui, dans le processus, a également mis en lumière la relation entre Davis et Howard.

« Cela peut arriver, vous savez, (des choses) arrivent tout le temps », a déclaré Rondo lors d’une séance avec des journalistes samedi. «Mais néanmoins, ces deux gars, je ne dirais pas que ce sont les meilleurs amis, mais ils s’entendent très bien. Dwight est mon meilleur ami certains jours, AD est mon meilleur ami certains jours. A part ça, deux gars qui y vont, deux gars qui veulent concourir.

« Les frustrations se produisent sur le terrain, évidemment, ils doivent mieux contrôler les choses, mais en même temps, lorsque vous perdez, les choses sont plus amplifiées, et les Lakers – cela semble fou, mais en même temps, je pense que nous sommes dans un excellent endroit, où nous devons être aussi loin que continuer à nous améliorer.

Rondo a également pris un moment pour expliquer ce qui s’est vraiment passé entre lui et le fan.

« Il y a eu un échange de mots et je voulais juste faire sortir le gars du jeu », a-t-il déclaré. « Peu importe ce que j’ai dit, il ne m’a pas menacé et je ne l’ai pas menacé, il y a eu un échange de mots et l’a sorti du match. Je pointais le gars du doigt.

C’est une façon de s’habiller pour un match de baseball. https://t.co/oeBgEan8bD – Jeu 7 (@game7__) 22 octobre 2021

Les Lakers sont mal en point en ce moment. Il y a une raison pour laquelle de jeunes flingues comme LaMelo Ball ne leur montrent aucun respect pour le moment. Jusqu’à présent, ils ont accumulé plus de combats avec des fans (trois, deux avec l’aimable autorisation de Russell Westbrook et un via Rondo) que de victoires.

Heureusement, la saison est encore jeune. S’ils peuvent juste enchaîner quelques victoires, tous ces premiers malheurs seront immédiatement oubliés.

En rapport: Brittany Renner réagit aux allégations du vétérinaire de la NBA à son sujet