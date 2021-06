La prise en charge d’AirPlay est disponible sur les haut-parleurs Google Nest dans la dernière mise à jour de Starling Home Hub

J’utilise les thermostats Nest depuis sept ans et ce sont des produits assez fantastiques. Une chose qui leur manque est le support HomeKit, cependant. Starling Home Hub est une solution clé en main pour combler cet écart, cependant. Il intègre tous les produits pour la maison connectée Nest dans HomeKit, y compris les thermostats, les caméras, etc. Aujourd’hui, la mise à jour du micrologiciel 9.0 ouvre davantage de produits Nest dans l’écosystème Apple. Après avoir installé la mise à jour, les haut-parleurs Google Nest et les écrans intelligents Google Nest prendront en charge AirPlay pour la musique, les podcasts, etc.

L’année dernière, Google a ajouté la prise en charge d’Apple Music aux produits Google Assistant, mais cela n’est utile que pour lire Apple Music via votre voix. J’aime utiliser AirPlay pour lire le contenu de mon application de podcast et même d’Apple Music. Je trouve qu’il est préférable de choisir une playlist depuis mon iPhone ou même mon Mac que de la démarrer depuis Siri (Homepod) ou Google Assistant (enceintes Nest).

Processus de configuration

J’exécutais déjà une version bêta de la mise à niveau 9.0 de Starling Home Hub et j’installais des haut-parleurs Google Nest et un écran intelligent pour essayer cette fonctionnalité spécifiquement. Une fois que j’ai ajouté les produits à Google Home, ils étaient instantanément disponibles en tant que cibles AirPlay. J’ai configuré deux haut-parleurs Google Nest en tant que paire stéréo dans l’application Google Home, et ils sont apparus comme cible dans AirPlay.

Si vous avez un écran intelligent Nest, vous verrez même des métadonnées et des illustrations complètes à l’écran lorsque vous diffuserez également. Cela fonctionne si bien que l’on pourrait penser que Google a nativement intégré le support d’AirPlay.

La mise à jour est gratuite et ne prend que quelques minutes à installer. Starling Home Hub continue d’être un produit solide comme un roc qui est une solution clé en main pour ajouter des produits Nest dans HomeKit pour un paiement unique et unique de 89 $. Bien que vous puissiez certainement obtenir certaines des bases de Nest et HomeKit en utilisant homebridge, cette prise en charge d’AirPlay est une autre raison pour laquelle je suis heureux d’avoir acheté le Starling Home Hub l’année dernière. Il est continuellement amélioré et tous vos produits audio Nest peuvent désormais être utilisés comme cibles AirPlay après l’installation de la mise à jour.

