La prise en charge d’Apple Watch sera bientôt disponible pour l’analyseur métabolique Lumen compatible Apple Health

in

Lumen est arrivé l’année dernière comme un moyen abordable et pratique de mesurer régulièrement votre métabolisme pour vous aider à atteindre vos objectifs de santé et de remise en forme. Désormais, l’appareil pris en charge par iOS qui s’intègre pleinement à Apple Health bénéficiera de la prise en charge d’Apple Watch pour une expérience plus fluide.

Que vous souhaitiez perdre du poids, développer vos muscles, améliorer votre endurance ou optimiser vos performances sportives, il est essentiel de comprendre l’impact de votre nutrition et de vos entraînements sur votre métabolisme. Jusqu’à Lumen, tester pour savoir si vous êtes dans un état de combustion des graisses ou des glucides en analysant votre métabolisme était un processus relativement coûteux effectué dans les cliniques et les hôpitaux avec de gros appareils.

Lumen met une puissante analyse métabolique dans votre poche avec une intégration étroite d’Apple Health pour vous donner les informations personnalisées dont vous avez besoin (sur le moment) sur la façon dont votre corps utilise l’énergie, ce que vous devez manger pour atteindre vos objectifs spécifiques comme un plan de macronutriments, et Suite.

Bientôt, l’analyseur métabolique de poche bénéficiera du support Apple Watch pour vous permettre de rester plus facilement au courant de vos progrès quotidiens et de votre état métabolique.

Les principales fonctionnalités de l’application permettent aux utilisateurs d’obtenir les résultats des mesures de leur métabolisme sur leur montre, d’enregistrer leur alimentation et de suivre leurs progrès nutritionnels ou de remise en forme tout au long de la journée.

Parallèlement à cela, vous recevrez des notifications en temps réel sur ce qu’il faut manger avant les entraînements, l’impact de vos entraînements sur votre métabolisme, et plus encore. Lumen est en train de tourner pour une version de septembre pour la mise à jour.

En savoir plus sur Lumen dans notre revue complète ici avec le site Web de Lumen.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :