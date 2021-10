La prise en charge de Dropbox M1 n’aura lieu que si vous votez pour elle !

La prise en charge de Dropbox M1 n’est toujours pas arrivée, même après qu’Apple a lancé ses nouveaux modèles de MacBook Pro qui fonctionnent sur des versions plus puissantes de la puce. Pire encore, l’entreprise affirme qu’il n’y a pas encore assez de soutien pour que l’idée en fasse une priorité.

L’application Mac ne fonctionne que sur les machines M1, M1 Pro et M1 Max sous Rosetta, ce qui tuerait la batterie et utiliserait un giga de mémoire.

Un propriétaire de Mac M1 a fait une demande sur le forum Dropbox en juin.

Pouvez-vous mettre à niveau l’application Dropbox afin qu’elle fonctionne nativement sur les Apple Silicon Mac (M1) sans Rosetta. Rosetta n’est pas une option car elle annihile la batterie.

D’autres propriétaires de Mac ont convenu que l’option Rosetta est une très mauvaise solution.

D’accord, alors que Dropbox fonctionne sous Rosetta sans bugs, les ressources d’alimentation et de RAM requises sont idiotes. Avec Dropbox en cours d’exécution, je ne peux pas me rapprocher de la durée de vie de la batterie attendue avec une utilisation occasionnelle. Quittez Dropbox et nous revenons à un semblant de normalité. Allez, je paie pour ce service, ce n’est pas un logiciel gratuit fait par un mec à la maison, cela aurait dû être prêt pour M1 il y a longtemps.

Incroyablement, un représentant de Dropbox a déclaré qu’il n’allait même pas partager la suggestion en interne sans plus de soutien !

Cette idée va avoir besoin d’un peu plus de soutien avant de partager votre suggestion avec notre équipe.

Les clients expriment à juste titre leur incrédulité à l’idée de devoir voter pour que cela se produise.

« Cela ne devrait vraiment pas être quelque chose sur lequel nous votons. Si Dropbox veut prendre en charge les Mac, il DOIT l’inclure, sinon il ne devrait plus être disponible pour la plate-forme et les clients doivent aller ailleurs – c’est une simple décision commerciale et pas agréable à avoir ! « Cela devient comique. » « C’est ridicule. » « Étant donné qu’il leur a fallu jusqu’à ce qu’Apple abandonne complètement le support 32 bits pour s’embêter à recompiler Dropbox en tant que binaire 64 bits (c’est-à-dire qu’il leur a fallu près de 10 ans), je ne retiendrais vraiment pas mon souffle. À ce stade, j’ai l’impression que l’équipe de développement de Dropbox se compose d’un stagiaire à temps partiel dans un sous-sol.

C’est particulièrement embarrassant étant donné que Google Drive – qui pourrait être considéré comme un rival plus direct d’iCloud d’Apple – a déjà offert une prise en charge complète de M1 pour son application Mac.

Étant donné que la durée de vie de la batterie est un avantage clé d’Apple Silicon, il semble vraiment étonnant que Dropbox ne comprenne pas que ce problème est une incitation massive pour les utilisateurs de Mac à passer à un service cloud concurrent. J’ai actuellement l’intégralité de mon dossier Documents en miroir sur Dropbox, car il est historiquement plus rapide à mettre à jour et plus facile à partager des fichiers qu’iCloud – mais je quitterai rapidement le navire à coup sûr si l’entreprise ne résout pas ce problème.

