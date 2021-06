La prise en charge de l’Apple Watch Series 3 se poursuit pour une autre année avec watchOS 8

in

L’Apple Watch Series 3 a du mal à se mettre à jour vers les nouvelles versions de watchOS 7, mais il y a de bonnes nouvelles pour les clients utilisant le matériel introduit pour la première fois en 2017. watchOS 8 fonctionnera sur tous les modèles Apple Watch qui prennent en charge watchOS 7.

Cela signifie que l’Apple Watch Series 3 exécutera watchOS 8. Espérons qu’Apple considère les contraintes de stockage que les propriétaires d’Apple Watch Series 3 rencontrent avec les récentes mises à jour de watchOS 7 et résout ce problème avec watchOS 8. Les utilisateurs ont récemment été invités à restaurer leur Apple Watch pour mettre à jour le dernière version du logiciel – une expérience très peu Apple.

watchOS 8 introduit de nouvelles fonctionnalités de pleine conscience, le partage de musique et de photos, une extension d’application toujours active, et plus encore.

