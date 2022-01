La prise en charge de l’iPhone RCS ne signifie pas qu’iMessage fonctionne avec Android

Au cours de la dernière année, Google a publiquement fait pression sur Apple pour qu’il prenne en charge les services de communication riches. La dernière salve de ce week-end a été la plus dure à ce jour, mais RCS sur iPhone n’est pas la panacée aux problèmes de messagerie historiques de Google, ni ne conduira à une meilleure expérience transformative pour les utilisateurs d’Android lorsqu’ils interagissent avec leurs homologues iPhone.

Une rafale de tweets

En annonçant que Verizon préchargeait l’application Google Messages, Hiroshi Lockheimer de Google en juillet dernier a souligné que « l’expérience de messagerie de secours sur l’autre plate-forme n’aura pas de cryptage s’il s’agit toujours de SMS ». Le vice-président principal des plates-formes et des écosystèmes a encouragé Apple à prendre en charge RCS sur ses plates-formes étant donné l’importance de « la sécurité et la confidentialité ».

Un mois plus tard, Lockheimer a proposé l’aide de Google dans le cadre d’une « invitation ouverte » dans un retweet de citation sur l’expérience des discussions de groupe sur Android et iOS. Ce week-end seulement, le dirigeant de Google a été très critique quant à l’effet de verrouillage encourageant la pression des pairs et le harcèlement chez les jeunes. Cela a ensuite été directement amplifié par le compte Twitter d’Android :

iMessage ne devrait pas bénéficier de l’intimidation. Le texto doit nous rapprocher, et la solution existe. Réglons cela comme une seule industrie. https://t.co/18k8RNGQw4 – Android (@Android) 8 janvier 2022

Bulle de bulle, couleur et problème

Avec 70 % des personnes de 18 à 24 ans aux États-Unis utilisant des iPhones, selon la dernière enquête Consumer Intelligence Research Partners, l’utilisation d’un téléphone Android pour communiquer vous permet de vous démarquer. En plus de l’application Messages d’Apple étiquetant les textes des utilisateurs d’Android avec des bulles vertes, les SMS/MMS manquent de fonctionnalités de messagerie modernes en raison de l’âge de la norme cellulaire.

Outre les appels téléphoniques non VoLTE, les SMS sont l’une des technologies que les gens utilisent quotidiennement, là où l’âge de la technologie montre. Par rapport à toutes les autres applications de messagerie modernes, SMS se distingue par le fait qu’il est moins riche en fonctionnalités et moins performant.

Ces inconvénients technologiques se traduisent directement – comme l’a décrit le Wall Street Journal ce week-end – en une stigmatisation culturelle aux États-Unis où les utilisateurs d’Android sont ostracisés. Un problème particulier est la « rupture » ou la rétrogradation des fonctionnalités de conversation de groupe pour utiliser les SMS lorsqu’un utilisateur non-iPhone rejoint le chat. Il existe également une stigmatisation malheureuse à ne pas posséder d’iPhone, ce qui fait que les gens essaient activement de vous faire basculer.

Comme annoncé publiquement, la solution de Google consiste à mettre à niveau l’infrastructure SMS/MMS sous-jacente vers des services de communication riches. L’idée étant que les conversations Android-iOS deviendront plus riches et bénéficieront d’indicateurs de saisie, de reçus de lecture, de médias de meilleure qualité et de conversations de groupe plus larges. Ces fonctionnalités contribueraient grandement à moderniser l’expérience de messagerie intégrée de base sur toutes les plates-formes, tandis que le cryptage de bout en bout rendrait beaucoup plus difficile l’espionnage pour quelqu’un.

La raison invoquée par Google pour qu’Apple adopte le RCS est d’améliorer l’expérience de messagerie entre ses utilisateurs. C’est une logique née du fait de ne pas avoir encore de stratégie de messagerie client gagnante. Le dernier plan de la société est d’être entièrement derrière RCS et de s’appuyer sur l’offre de l’opérateur par défaut plutôt que de créer son propre service après des années de tentatives infructueuses. Cette approche standard signifie que Google ne contrôle pas (entièrement) le backend technique, mais qu’il contrôle l’expérience utilisateur finale en concevant et en maintenant l’application Messages pour Android.

Pendant ce temps, ce qui n’est pas dit par Google, c’est qu’un plus grand niveau de parité des fonctionnalités pourrait minimiser la stigmatisation associée à la possession d’un téléphone Android. Cela pourrait également rendre le processus de passage d’iOS à Android moins difficile. Ces deux choses à elles seules constitueraient une grande victoire en termes de perception (et finalement d’argent) pour Google.

Le vert est là pour rester

iOS obtenir des fonctionnalités RCS ne serait pas une mince affaire et augmenterait simplement la barre des capacités. Cependant, je pense que Google finira par découvrir que la prise en charge du RCS sur l’iPhone ne fait rien pour lutter de manière significative contre l’effet de verrouillage d’iMessage.

Fondamentalement, Apple n’a aucune incitation à rendre iMessage interopérable avec RCS, et par conséquent, toute prise en charge hypothétique d’iOS pour la norme restera cloisonnée. En fin de compte, il n’y a aucune raison de penser qu’Apple abandonnera la désignation de bulle verte, même pour RCS. Sur le plan technique, Apple peut toujours affirmer qu’il doit faire la distinction entre les types de messages.

Apple, comme en témoignent les communications internes, est très incité à garder ses utilisateurs sur iOS. En tant que telles, des fonctionnalités telles que les jeux iMessage, les réactions et les conversations de groupe de meilleure qualité resteront exclusives aux utilisateurs d’Apple. Apple veut finalement toujours garder iMessage comme raison de passer à l’iPhone, d’autant plus que l’adoption des smartphones devient saturée.

En tant que tel, vous vous retrouvez dans une situation où les conversations de groupe qui incluent des utilisateurs d’Android sont toujours déclassées, et vous êtes pour la plupart de retour au statu quo actuel d’avant RCS : les conversations vertes s’améliorent, mais elles ne seront pas à la hauteur avec des bulles bleues et restera suffisamment différent pour que l’utilisation d’un appareil Android parmi les pairs de l’iPhone se démarque toujours.

Le changement que Google souhaite réellement est qu’Apple fasse fonctionner iMessage avec ou sur RCS. Une entreprise aussi connue pour son contrôle de bout en bout qu’Apple ne le ferait pas pour une multitude de raisons, notamment techniques et de confidentialité, à moins que la réglementation ne l’y oblige. Cela pourrait être fait avec Apple publiant une application iMessage pour Android, ce qui est une toute autre discussion – pour laquelle il pourrait y avoir un argument moral – mais la poussée actuelle de Google laissera sa dernière stratégie de messagerie là où elle a commencé.

L’adoption du RCS par Apple serait un bien indéniable pour la confidentialité/la sécurité et la technologie enfin nécessaire pour se moderniser et s’éloigner du SMS/RCS. Après un an d’encouragements, Google obtiendrait une victoire en relations publiques, tandis que l’expérience de messagerie entre Android et iOS s’améliorerait sans aucun doute. Ce serait une victoire pour l’utilisateur final et justifierait amplement la poussée publique de Google.

Cependant, il n’y a aucune raison de croire que l’adoption de la norme changera de quelque manière que ce soit le désir d’Apple de garder iMessage exclusif. L’iPhone peut prendre en charge les services de communication riches, mais Apple n’a aucune raison de rendre iMessage interopérable avec RCS ou de changer la stigmatisation culturelle associée à la messagerie entre Android et iOS.

