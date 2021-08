La prise en charge de Xbox Cloud Gaming pourrait être une autre grande victoire pour le Steam Deck

Chez TechRadar, nous sommes très enthousiasmés par le Steam Deck – et pas seulement par les jeux auxquels nous pourrons jouer.

Le prochain ordinateur de poche de Valve est axé sur la polyvalence, ce qui signifie qu’il sera compatible avec une gamme de matériel et de logiciels externes. Cela inclut les casques VR comme l’Oculus Quest, les marchés non Steam comme Epic Games Store et même des systèmes d’exploitation complètement différents comme Windows 11.

Maintenant, nous apprenons que le Steam Deck fonctionnera également avec le service de streaming en nuage de Microsoft, Xbox Cloud Gaming, suggérant que les propriétaires pourront jouer aux titres Xbox pris en charge sur leur ordinateur de poche de marque Valve.

La nouvelle intervient après que le Xbox Boss Phil Spencer a tweeté son admiration pour Steam Deck après une longue période de prise en main de la nouvelle console. “Je peux dire que c’est un très bel appareil”, a-t-il déclaré, “Jeux avec moi en déplacement, taille de l’écran, contrôles tous excellents […] xCloud fonctionne bien.

Est-ce que @valvesoftware cette semaine parlait avec Scott, Erik, Gabe de Steam Deck. Après avoir eu le mien presque toute la semaine, je peux dire que c’est un très bon appareil. Les jeux avec moi en déplacement, la taille de l’écran, les commandes sont toutes excellentes. Jouer à Halo et à Age fait du bien, xCloud fonctionne bien. Félicitations à l’équipe SD. pic.twitter.com/q4hWBvkk8513 août 2021

Voir plus

Bien qu’il ne clarifie pas dans quelle mesure Xbox Cloud Gaming fonctionnera avec Steam Deck, Spencer a déclaré dans le tweet que “jouer à Halo et à Age fait du bien [on the console]”, que nous supposons être en référence à des titres spécifiques Halo et Age of Empire.

Attentes de tempérament

Il reste bien sûr la question de savoir dans quelle mesure le Steam Deck fonctionnera lors de l’exécution de titres AAA. La compatibilité avec ces jeux gourmands en graphismes est très bien, mais s’ils ne fonctionnent pas bien, la console de Valve ne changera pas la donne que l’entreprise espère clairement qu’elle le sera.

Heureusement, ses développeurs sont optimistes. Dans une récente interview avec GamesRadar, le concepteur de Valve, Scott Dalton, a déclaré : « Ce n’est qu’au cours des six derniers mois que nous avons dépassé un seuil où nous pensions pouvoir réellement proposer des titres actuels AAA à de bonnes fréquences d’images. Tout ce que vous voudriez de jouer votre bibliothèque.

Nous savons que Valve vise une référence minimale de 30 images par seconde pour tous les jeux joués sur le Steam Deck, de sorte que le «bon taux de trame» auquel Dalton fait allusion ici peut en effet faire référence au même chiffre – qui devrait fournir des performances compétentes pour les hautes performances. titres de spécifications, même si 60fps est devenu le seuil à viser sur les consoles non portables comme la PS5 et la Xbox Series X.

Cela étant dit, ni Spencer ni Xbox elle-même n’a encore confirmé si Xbox Cloud Gaming fonctionnera via un navigateur ou une application native sur le Steam Deck, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur la qualité de l’expérience pour le joueur si le premier s’avérait être la réalité. .

Néanmoins, la clarification de Spencer selon laquelle le service sera au moins disponible sur l’appareil dans une certaine mesure est la bienvenue, et nous avons hâte de le tester lors de son lancement en décembre.

Via GamesRadar