La prise en charge d’Eve Online Mac arrive enfin, pour les Mac Intel et M1

La prise en charge d’Eve Online Mac est enfin arrivée, grâce à un nouveau client natif pour macOS. Vous pouviez auparavant exécuter le jeu sous Wine, bien que cela ait commencé à devenir problématique avec Big Sur, mais vous pourrez désormais abandonner les émulateurs…

Engadget rapporte que l’application Mac initialement promise pour « début 2021 » est désormais disponible.

Après des années d’attente et près d’un an de teasing, EVE Online peut jouer « correctement » sur un Mac. CCP Games a publié son premier client EVE vraiment natif pour les Macs Intel et Apple Silicon – plus besoin d’utiliser une couche de compatibilité pour jouer au MMO axé sur les vaisseaux spatiaux. Cela devrait améliorer les performances et réduire les demandes de mémoire, comme vous pouvez vous y attendre, mais cela permet également d’activer les commandes de clavier et de souris natives de Mac auxquelles vous avez dû renoncer jusqu’à présent.

Le jeu reste gratuit, bien que CCP espère clairement que vous serez suffisamment absorbé pour dépenser de l’argent réel. Les utilisateurs Mac partageront le même univers de jeu que leurs homologues Windows.

Ce n’est pas sur le point de bouleverser le marché des ordinateurs de jeu. Il n’y a qu’un nombre limité de personnes qui préfèrent à la fois les Mac et sont déterminées à jouer à EVE Online. Cela pourrait considérablement augmenter le nombre de Mac pouvant jouer à EVE en premier lieu, et pourrait faire du jeu un choix facile si vous recherchez des titres en ligne compatibles Mac au-delà des choix évidents comme World of Warcraft.