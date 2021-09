La prise en charge multi-appareils de WhatsApp est désormais disponible pour les utilisateurs non bêta ; voici comment activer la fonctionnalité

L’annonce de la fonctionnalité de prise en charge multi-appareils dans WhatsApp a été faite en juin

WhatsApp lancera bientôt sa fonctionnalité de fonctionnalité multi-appareils, pour laquelle ses utilisateurs non bêta recevront une mise à jour. Cela permettra à ses utilisateurs non bêta de rejoindre le programme bêta multi-appareils pour une future mise à jour, a déclaré WABetainfo. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront associer quatre appareils au même compte en dehors de l’appareil principal et continuer à utiliser WhatsApp. Cependant, aucun de ces appareils ne peut être un autre téléphone, rapporte en outre le traqueur d’applications.

La nouvelle mise à jour 2.21.19.9, suggère WABetainfo, offre la possibilité aux utilisateurs stables d’Android et d’iOS de rejoindre la fonctionnalité multi-appareils de l’application de messagerie. Les utilisateurs seront invités à mettre à jour leur appareil vers une version multi-appareils pour une future mise à jour.

L’annonce de la fonctionnalité a été faite en juin. Grâce à la fonctionnalité multi-appareils, les utilisateurs peuvent utiliser WhatsApp sur d’autres appareils non téléphoniques sans être connectés à l’appareil principal. De plus, le téléphone principal ne peut pas être connecté à Internet ou éteint et les utilisateurs pourront alors utiliser WhatsApp via leurs appareils liés. Cette fonctionnalité sera plus avantageuse lorsque l’appareil principal n’a pas d’Internet stable mais que les autres appareils comme l’onglet ou l’ordinateur portable fonctionnent en Wi-Fi.

Activation de la prise en charge de plusieurs appareils pour WhatsApp

Les utilisateurs bêta peuvent rejoindre ou quitter le test multi-appareils avec les tests suivants

1. Ouvrez votre compte WhatsApp.

2. Cliquez sur l’icône de menu à trois points à l’extrême droite de la page d’accueil.

3. Appuyez sur Appareils liés.

4. Appuyez sur Bêta multi-appareils.

5. Appuyez sur Rejoindre la bêta ou Quitter la bêta si déjà rejoint.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.