La prise en charge ProRes de l’iPhone 13 Pro sera bientôt disponible avec une mise à jour iOS

Les nouveaux iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max ont été officiellement annoncés par Apple mardi avec la puce A15 Bionic plus puissante, des batteries plus grosses et des améliorations significatives de l’appareil photo, notamment la prise en charge du codec vidéo ProRes pour la première fois sur un appareil iOS. Cependant, la prise en charge de ProRes ne sera pas disponible pour les utilisateurs d’iPhone 13 Pro au lancement.

Apple a beaucoup parlé de ProRes lors de son événement spécial mardi, car le codec est largement utilisé par les professionnels de l’industrie cinématographique. Semblable à ce que ProRAW fait pour les photos, ProRes permet aux utilisateurs d’enregistrer des vidéos avec une compression minimale, ce qui se traduit par des séquences de très haute qualité.

Comme l’a expliqué mon collègue de . Jeff Benjamin, ProRes offre également plus de flexibilité aux éditeurs vidéo car il stocke plus de données à partir de l’image capturée. Désormais, cette technologie sera enfin disponible pour les utilisateurs d’iPhone avec iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, car ces appareils peuvent filmer et éditer des vidéos en ProRes.

Malheureusement, le support ProRes ne sera pas disponible le premier jour pour ceux qui achètent un iPhone 13 Pro. C’est parce que, selon Apple, cette fonctionnalité « arrive bientôt ». Il n’y a pas beaucoup de détails sur la disponibilité de la prise en charge ProRes sur l’iPhone 13 Pro, mais la fonctionnalité arrivera probablement plus tard cette année avec une future mise à jour iOS.

Lorsque Apple a annoncé ProRAW pour iPhone 12 Pro l’année dernière, la fonctionnalité a également été retardée et est arrivée avec iOS 14.3 en novembre. Les nouveaux iPhones seront expédiés à partir de la semaine prochaine avec iOS 15 préinstallé, mais ProRes devrait être livré avec iOS 15.1 ou une autre mise à jour.

Il convient de noter que plusieurs fonctionnalités iOS 15 annoncées lors de la WWDC 2021 en juin ont également été retardées, notamment SharePlay, les cartes d’identité, le rapport de confidentialité des applications et le contrôle universel. Malgré tout, iOS 15 sera officiellement rendu public sans ces fonctionnalités le lundi 20 septembre.

