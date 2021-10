La prise surprenante de CJ McCollum sur la débâcle de Ben Simmons

in

La querelle amère en cours entre Ben Simmons et les Philadelphia 76ers a captivé toute la NBA.

C’est arrivé au point où même d’autres joueurs pèsent sur la situation.

Le dernier à le faire ? CJ McCollum.

Lors d’un récent épisode du podcast “Pull Up With CJ McCollum”, le gardien des Blazers a offert quelques réflexions directes sur l’ensemble de la situation de Simmons.

“Je pense que nous avons vu un changement dans les joueurs devenir plus vocal, mais je pense qu’historiquement, les joueurs ont toujours exprimé leur bonheur avec leur rôle, leur ajustement ou leur désir potentiel”, a déclaré McCollum.

« Cela se produit depuis très, très longtemps. Je pense que vous devez regarder cette situation du point de vue de l’autonomisation du joueur, s’il évalue en quelque sorte comment il peut être la meilleure version de lui-même, il a le droit de le faire.

McCollum a également sympathisé avec le désir de Simmons d’aller dans une équipe mieux structurée autour de ses points forts.

“Si vous le regardez d’un point de vue purement basket-ball, ce qu’il dit a un peu de sens car il est mieux adapté pour être entouré d’entretoises”, a ajouté McCollum.

« Il est le mieux placé pour pouvoir monter et descendre et contrôler le ballon. Que ce soit les Sixers ou quelqu’un d’autre, c’est là que vous obtiendrez la meilleure version de Ben Simmons et tout ce qu’il doit gérer.

Au moins une superstar a publiquement approuvé son équipe poursuivant un échange pour Simmons, mais il reste à voir où vont les choses. Un échange à 4 équipes impliquant les Lakers de Los Angeles a également été proposé.

À ce jour, les 76ers ont rejeté deux propositions fortes pour Simmons. Ils ont clairement indiqué le prix qu’ils demandaient pour lui et ils refusent de bouger.

Une résolution sera-t-elle finalement atteinte de sitôt ? Le temps nous le dira.

