La prison de DC a contraint des prisonniers politiques le 6 janvier à se faire vacciner pour éviter un traitement inhumain ⋆ 10z viral

Le 6 janvier, les prisonniers politiques du centre de détention de DC sont contraints de recevoir le vaccin COVID-19 pour éviter les conditions inhumaines et les mauvais traitements.

Comme cela a été rapporté par plusieurs médias, les citoyens américains sont confrontés à des conditions de torture dans le centre de détention de DC pour des crimes mineurs liés aux événements du Capitole le 6 janvier, qui ont été comparés aux conditions observées à Guantanamo Bay. Le 19 avril, il a été signalé que des détenus étaient détenus seuls, parfois avec un seul compagnon de cellule, dans leurs cellules pendant 23 heures par jour pendant plus de 400 jours sans aucun temps extérieur en raison des restrictions liées au COVID-19. Les détenus ne disposaient que d’une heure pour prendre une douche ou effectuer des activités en dehors de la cellule.

Les conditions de la prison ont été largement condamnées et critiquées. Les détenus n’avaient pas le droit de se raser, de se couper les ongles des pieds ou de se faire couper les cheveux, uniquement pour recevoir un épilateur chimique que beaucoup ne pouvaient ou ne voulaient pas utiliser en raison de brûlures de la peau. Les détenus n’étaient pas autorisés à recevoir des visites de leurs avocats et de leurs familles, et n’étaient autorisés à les contacter que virtuellement ou par téléphone. Ils n’avaient accès à aucun service de bibliothèque et n’avaient donc pas accès à du matériel de lecture pour passer le temps pendant leur incarcération. Comme tous les processus judiciaires ont été ralentis, de nombreux détenus ont vu leurs dates de procès prolongées de semaines, voire de mois. Les avocats des détenus ont signalé des abus mentaux et verbaux, des menaces et des coups violents qui ont laissé les détenus avec des blessures permanentes.

« Depuis son arrestation, Ryan Samsel est détenu à Washington DC. Le 21 mars, il a été réveillé par des agents correctionnels, les mains attachées, puis a marché jusqu’à une cellule inoccupée et a été brutalement battu par les agents. Puis Ryan Samsel a perdu un œil dans le passage à tabac », a rapporté Gateway Pundit.

Le District de Columbia maintient que de telles mesures étaient nécessaires pour empêcher la propagation du virus dans l’établissement. Cependant, les conditions inhumaines ont attiré l’attention du membre du Congrès James Comer (R-KY), qui a envoyé une lettre au maire de DC, Muriel Bowser, exigeant des réponses. Le maire de DC n’a pas répondu à la lettre en violation directe du DC Home Rule Act, qui stipule que le Congrès exerce une surveillance dans le district.

À la suite des rapports sur les conditions dans la prison, des changements ont été apportés au centre de détention alors que les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 étaient levées. Selon un rapport du Washington Post en mai, certaines libertés pour ces prisonniers politiques avaient été rétablies, mais uniquement pour ceux qui ont été vaccinés contre le COVID-19.

«Les responsables des services correctionnels de DC assoupliront un éventail de restrictions sur les coronavirus dans les semaines à venir et assoupliront le confinement de près de 24 heures que les détenus ont enduré pendant plus d’un an, selon les plans publiés jeudi. À partir du 15 mai et jusqu’en juillet, les détenus vaccinés verront une reprise des activités qui sont conformes au retour de la ville aux ouvertures pré-pandémiques et l’annulation de certaines des restrictions qui, selon les responsables de la prison, étaient nécessaires pour contenir la propagation de la maladie. coronavirus, mais qui a suscité de vives critiques de la part des législateurs et des allégations de violations des droits de l’homme. »

« Cela signifie que les détenus qui ne sont pas vaccinés sont détenus dans des conditions de verrouillage inhumaines en cours. Il s’agit d’une violation flagrante du code de Nuremberg, qui interdit de tester des médicaments sur les détenus et interdit le recours à la force ou à la coercition dans l’utilisation d’expériences médicales », a déclaré Suzzanne Monk, militante conservatrice, journaliste et fondatrice de ReOpen America. « Ces abus ont été rendus plus possibles par le mépris déjà total pour les droits de l’homme qui est en place dans le centre de détention de DC depuis maintenant plus de 450 jours, des violations des droits de l’homme qui se poursuivent à ce jour et sont rendues encore plus inquiétantes dans leur abus du protocole médical.