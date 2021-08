La prison d’oxyde de graphène | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Matt, poste d’activiste :

En ce qui concerne la sécurité et l’efficacité des vaccinations dites COVID-19, le public a été complètement divisé et conquis. D’un côté de l’argument soigneusement élaboré, les gouvernements ne peuvent pas obtenir suffisamment de tirs dans suffisamment d’armes pour conjurer une « pandémie » de personnes non vaccinées. L’autre côté a autant d’excuses pour éviter ces injections qu’il a de membres. Ainsi, lorsqu’une étude controversée montre que ces injections peuvent contenir une substance toxique appelée oxyde de graphène, le spectre autorisé du débat est rapidement allumé et la vue d’ensemble est manquée par tous sauf quelques-uns.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

L’histoire des vaccins contenant de l’oxyde de graphène a éclaté fin juin lorsque Ricardo Delgado Martin, fondateur et directeur de Quinta Columna, qui se qualifie de « mouvement de libre pensée », a publié les résultats d’une analyse menée par une équipe de recherche espagnole de l’Université de Almería. L’analyse prétend avoir découvert de l’oxyde de graphène dans un flacon d’un vaccin Pfizer par microscopie électronique et spectroscopie. L’analyse peut être lue en anglais ici.

Il a fallu quelques semaines pour que cette histoire trouve son chemin dans le monde anglophone, semble-t-il. Une fois cela fait, les vérificateurs des faits des médias grand public étaient partout dans cette histoire. ., Full Fact et Forbes, parmi d’autres médias de l’establishment, ont tenté de démystifier l’étude en assurant à leurs lecteurs que seul un théoricien du complot anti-vax QAnon croirait de telles absurdités. De l’autre côté de l’allée, l’analyse a été diffusée sans critique, ce qui ne fait qu’ajouter au problème.

Comme d’habitude, la vérité se situe quelque part au milieu. L’analyse menée par l’équipe de l’Université d’Almeria a ses défauts, mais les inquiétudes concernant la présence d’oxyde de graphène dans les vaccins Pfizer, et ailleurs dans notre environnement, doivent être sérieusement prises en compte.

Mais d’abord, abordons certains des problèmes liés à l’analyse :

L’analyse est un rapport provisoire nécessitant une étude plus approfondie. L’analyse a été commandée. L’origine du flacon Pfizer utilisé dans cette analyse est inconnue. L’oxyde de graphène et l’oxyde de graphène réduit sont parfois utilisés de manière interchangeable. Les images comparatives d’oxyde de graphène sont de différents niveaux de grossissement.

Pour un examen approfondi de ces préoccupations et d’autres qui découlent de cette analyse, nous vous recommandons de regarder la récente apparition de la chercheuse de classe mondiale Whitney Webb à The Last American Vagabond où ils se plongent dans cette analyse.

Ce n’est pas parce que cette étude repose actuellement sur des bases scientifiques fragiles que la théorie selon laquelle l’oxyde de graphène est en fait dans ces injections doit être rejetée. La substance a également déjà été découverte dans des masques faciaux au Canada et en Espagne, tandis que des brevets en Chine (1, 2) qui explorent la possibilité d’utiliser l’oxyde de graphène dans les vaccins COVID19 sont en instance.

Il est également curieux que l’oxyde de graphène puisse avoir des propriétés magnétiques qui expliqueraient les innombrables vidéos circulant en ligne d’aimants collés à ceux à qui on a injecté ces soi-disant vaccins. Des recherches supplémentaires sur ce phénomène sont certainement nécessaires, mais une récente enquête « statistique et sociologique » menée par le Forum européen pour la vigilance vaccinale à Luxembourg a révélé que 29 des 30 personnes « vaccinées » interrogées montraient une attirance pour l’aimant au site d’injection.

De plus, il a été démontré que l’oxyde de graphène peut provoquer des caillots sanguins et endommager les poumons. Cela explique-t-il pourquoi les caillots sanguins sont un effet indésirable si souvent signalé de ces injections ? Y a-t-il un lien avec ces lésions pulmonaires et cette augmentation supposée des cas de COVID-19 dans les zones à taux d’injection élevés ?

Ces questions et bien d’autres concernant l’oxyde de graphène, les injections, les masques et la soi-disant pandémie nécessitent une réponse, mais si nous nous concentrons uniquement sur ces éléments de la conversation, nous risquons de manquer la vue d’ensemble. L’oxyde de graphène, ses applications et son impact sur l’humanité ne se limitent pas à la soi-disant pandémie. Les applications du graphène et de ses matériaux connexes sont presque illimitées et, lorsqu’elles sont introduites dans l’écosystème, à l’intérieur et à l’extérieur du corps humain, elles ont le potentiel de remodeler notre relation avec le monde naturel en rendant impossible l’évasion du domaine numérique.

Sur les futures applications du graphène, Alan S. Brown écrit :

L’électronique au silicium domine le monde, mais les ingénieurs se tournent fréquemment vers d’autres types de semi-conducteurs pour faire des choses que le silicium ne peut pas faire. Ces matériaux, allant du carbure de silicium à l’arséniure d’indium et de gallium, émettent et interagissent avec la lumière, permettent des communications micro-ondes haute fréquence dans les smartphones, fonctionnent à des vitesses plus élevées et gèrent des quantités massives d’énergie.

Lire la suite @ ActivistPost.com