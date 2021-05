La prison historique est désormais une maison de trois chambres en vente pour 200 000 £ .

L’ancienne prison de Poterne classée Grade II est maintenant sur le marché (Photo: Wales News Service)

Souvent, lorsque les gens recherchent une nouvelle maison, ils veulent quelque chose avec un peu de « caractère ».

Et vous ne pouvez probablement pas trouver beaucoup plus de caractère qu’une prison du 19ème siècle avec des cellules et des accessoires toujours en place.

Le bâtiment historique est maintenant une maison de trois chambres et est sur le marché pour 200 000 £.

Autrefois utilisée comme prison pour les escrocs, la Old Poterne Gaol, classée Grade II, a été construite en 1842 et aurait contenu une salle d’audience utilisée pendant trois décennies.

L’extérieur du bâtiment (Photo : Service de presse du Pays de Galles)



Comme vous pouvez le voir, il a besoin de beaucoup de travail (Photo : Service de presse du Pays de Galles)



L’une des cellules (Photo : Service de presse du Pays de Galles)



A l’étage se trouve la maison familiale, mais les cellules de l’ancienne prison sont toutes encore en dessous (Photo : Service de presse du Pays de Galles)



Le sous-sol avec toutes les cellules (Photo: Service de presse du Pays de Galles)



La salle de bain (Photo: Service de presse du Pays de Galles)

L’ancien box de Brecon, dans le sud du Pays de Galles, possède un jardin pittoresque au bord de la rivière, les cellules du sous-sol d’origine, des fenêtres à barreaux et des portes en fer.

Il a besoin d’une sérieuse rénovation, mais les agents immobiliers Clee Tompkinson & Francis disent que la propriété offre “une abondance de potentiel”.

Ils ont déclaré: «La propriété propose actuellement un hébergement classé de grade II sous la forme d’un logement de trois chambres avec 2 salles de réception, une salle de bains et une cuisine, tous situés au-dessus de ce qui était la prison de la ville avec ses cellules et son attirail toujours sur place.

« Dans l’ensemble, la propriété dans son ensemble offre de grandes possibilités de rénovation complète et de remise à neuf dans une variété d’utilisations différentes, sous réserve des autorisations nécessaires.

“Un projet fantastique pour rénover l’un des bâtiments les plus emblématiques et historiques de Brecon.”

Adjacent à la maison se trouve l’ancienne caserne de pompiers de Brecon, qui était récemment utilisée pour le stockage horticole.

Il offre une surface de plancher interne supplémentaire de 608 pieds carrés (56,5 m2) et est relié à la maison par une porte intérieure.

