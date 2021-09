La prison ouvre la porte de Gérone à Borja García

in

Ce qui semblait impossible peut devenir réalité. Le retour de Borja García au Gérone est sur le point d’être finalisé après qu’elle a mis fin à son contrat avec lui Huesca. Conditionné par le ‘budget’ -budget en anglais-, le club de Gérone a étudié tous les moyens de le réintégrer sans succès lors du marché. “Si la situation économique s’était produite, ce serait chose faite”, a-t-il expliqué ce mercredi. Prison de Quique. Maintenant, mais les perspectives sont différentes car le milieu de terrain madrilène est libre et peut négocier avec l’équipe qu’il veut.

“Je n’ai pas à découvrir Borja moi-même. C’est un excellent joueur qui vous donne des choses différentes. Si la situation économique s’était produite, ce serait fait. La surprise est venue quand il a annulé. C’est gratuit et il y a l’option, mais tout dépendra du ‘budget’ et aussi qu’il veuille venir. Il faut penser plus à équilibrer le budget qu’à autre chose », a-t-il reconnu. Prison.

En ce sens, le directeur sportif, qui a rappelé maintes et maintes fois la situation économique difficile que traverse le club, a affirmé qu'”en principe, l’effectif était fermé mardi” mais qu’il reste la voie des joueurs libres et “s’il existe une option qui, selon nous tous, peut nous rendre meilleurs, nous étudierons à nouveau le budget et la propriété tranchera. Peut-être que quelque chose d’autre va se passer.”

Il a également fait remarquer que «On n’est pas le Barça ou le Madrid du Second. Nous ne sommes plus les favoris, mais nous voulons continuer à nous battre. » « Bien que limité par le budget, nous avons une équipe compétitive », a-t-il conclu.